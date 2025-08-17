Atalanta-Juventus, moviola: che sviste su De Roon e Gatti, mancano rosso e rigore

Giuseppe Collu, la scelta per il trofeo Bortolotti Atalanta-Juventus, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como ma come se l’è cavata il fischietto sardo ieri sera?
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito solo De Roon
- Atalanta-Juventus, i casi da moviola
I precedenti tra le due squadre
Nei 34 precedenti in A solo 3 vittorie per la Dea, 12 pareggi e 19 successi dei bianconeri.
L’arbitro ha ammonito solo De Roon
Nel corso del match l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, De Roon dell’Atalanta.
Atalanta-Juventus, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Conceicao ne salta due, poi viene steso da Pasalis ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 37′ bruttissimo fallo su Conceicao da parte di De Roon che viene solo ammonito: ci stava il rosso. Da segnalare i fischi a Koopmeiners a ogni pallone toccato da parte dei suoi ex tifosi della Dea. Al 53′ l’Atalanta chiede un rigore e protesta per un presunto fallo di mano in area di Gatti. L’arbitro però non è dello stesso avviso e lascia correre. Finale caratterizzato dai gol di David prima e di Vlahovic appena entrato poi; al fischio finale la spunta la Juve per 2-1 dopo la rete di Samardzic.