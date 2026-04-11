Atalanta-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Atalanta-Juventus, data, luogo e scenario
Atalanta–Juventus è il big match della 32a giornata di Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.45. Classifica corta in zona Europa: i nerazzurri sono 7° con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 44 gol fatti, 27 subiti), i bianconeri 5° con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 54 gol segnati, 29 incassati). La posta in palio è altissima: tra identità solida della Juventus e brillantezza della Atalanta, attesa una serata di intensità e dettagli decisivi.
- Atalanta-Juventus, data, luogo e scenario
- Probabili formazioni di Atalanta-Juventus
- Gli indisponibili di Atalanta-Juventus
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Juventus
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Juventus
Probabili formazioni di Atalanta-Juventus
Verso il calcio d’inizio, la Atalanta di Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa si va verso Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; sulle corsie opzione Zappacosta e Bernasconi, in mezzo coppia di sostanza con de Roon e Ederson. Sulla trequarti De Ketelaere e Zalewski a supporto di Krstovic; attenzione però alle condizioni di Scamacca e Hien, che restano in dubbio. La Juventus di Spalletti dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: dietro linea a quattro con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; in mediana regia a Locatelli con Thuram mezz’alternativa. Sulla trequarti si va verso Conceicao, Koopmeiners, Yildiz alle spalle di David. Out Vlahovic, squalificato McKennie; possibili rotazioni a gara in corso.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David.
Gli indisponibili di Atalanta-Juventus
Capitolo assenze: la Atalanta monitora le condizioni di elementi chiave in vista del rush finale: Scamacca e Hien sono in dubbio, così come Rossi. Nella Juventus pesano gli stop di Vlahovic e Perin, mentre Adzic resta ai box; a centrocampo out per squalifica McKennie, variabile non banale negli equilibri di pressing e inserimenti.
- Atalanta – Infortunati: Rossi (ernia, in dubbio), Scamacca (infortunio all’inguine, in dubbio), Hien (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno.
- Juventus – Infortunati: Perin (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio al polpaccio), Adzic (infortunio alla caviglia). Squalificati: McKennie (squalifica per cumulo di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
La Atalanta arriva da un filotto in crescita (8 punti nelle ultime 5), alternando concretezza e gestione. La Juventus ha spinto sull’acceleratore con 11 punti nelle ultime 5, mostrando compattezza difensiva e cinismo sotto porta.
|Atalanta
|ko
|x
|x
|ok
|ok
|Juventus
|x
|ok
|ok
|x
|ok
Dettaglio degli ultimi cinque risultati:
- Atalanta
Sassuolo-Atalanta 2-1; Atalanta-Udinese 2-2; Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3.
- Juventus
Roma-Juventus 3-3; Juventus-Pisa 4-0; Udinese-Juventus 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Juventus-Genoa 2-0.
L’arbitro di Atalanta-Juventus
Arbitra Maresca, assistenti Berti e Dei Giudici, IV Zufferli, VAR Di Paolo, AVAR Camplone. In questa Serie A 2025-26 Fabio Maresca ha diretto 7 gare: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni e 1 espulsione, media di 3.7 cartellini a partita. Direzione di gara tendenzialmente lineare, con tolleranza moderata nei contrasti e attenzione alle seconde ammonizioni.
- Arbitro: MARESCA
- Assistenti: BERTI – DEI GIUDICI
- IV: ZUFFERLI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: CAMPLONE
Informazioni interessanti sul match
Numeri e incroci raccontano un duello ad altissima tensione. Tra Atalanta e Juventus negli ultimi anni abbondano i pareggi, soprattutto quando entrambe navigano nelle prime posizioni: equilibrio, studio e dettagli hanno spesso deciso la contesa. A Bergamo la tradizione recente pende verso i bianconeri, ma la spinta casalinga della Dea nel 2026 è stata da vertice assoluto. Focus anche sulle panchine: Palladino viaggia a media-punti da record con i nerazzurri e contro la Juventus ha già firmato successi di prestigio; dall’altra parte Spalletti ha dato fluidità e controllo alla manovra bianconera, con una squadra capace di colpire tanto in transizione quanto nel possesso manovrato. In campo fari su Raspadori, spesso letale contro la Juve, e sul talento di Yildiz, vicino a un traguardo da predestinato in termini di partecipazioni-gol prima dei 21 anni. La sensazione è di una gara a punteggi bassi, dove palle inattive, gestione dell’area e cambi dalla panchina potrebbero indirizzare il risultato più delle fiammate improvvise.
- Negli ultimi incroci di Serie A, Atalanta–Juventus ha spesso fatto rima con equilibrio: sei pareggi nelle ultime otto sfide, con un successo per parte a spezzare la serie.
- Quando entrambe erano nelle prime sette posizioni a inizio giornata, quattro delle ultime cinque gare sono finite in parità: unica eccezione il 4-0 esterno della Dea del 9 marzo 2025.
- A Bergamo la Juventus resta uno spauracchio: per la Atalanta solo una vittoria nelle ultime 20 interne contro i bianconeri in campionato.
- Con Palladino, la Atalanta ha già sfiorato più volte il tris di successi consecutivi in A, e in un’occasione nel 2026 ha infilato tre vittorie senza subire gol.
- L’altalena esterna della Juventus nel 2026: mai due risultati uguali consecutivi lontano da casa, con tre vittorie, un pari e due ko.
- Fortezza Atalanta: da inizio 2026 solo l’Inter ha raccolto più punti in casa; media due gol segnati a partita nel periodo.
- Media-punti regale per Palladino alla guida della Dea (2.00), con tre vittorie personali contro la Juventus già in bacheca.
- Manovra paziente: la Juventus ha costruito 116 azioni da almeno 10 passaggi chiuse con tiro o tocco in area, seconda solo all’Inter; la Atalanta è quinta con 91.
- Raspadori è una vera spina nel fianco per la Juve in A: quattro reti in carriera ai bianconeri e forma crescente nelle ultime settimane.
- Yildiz è a un passo dalle 30 partecipazioni-gol prima dei 21 anni: in epoca a 20 squadre, traguardo riuscito solo a Pato e Berardi (Balotelli a quota 29).
Le statistiche stagionali di Atalanta e Juventus
Squadre vicine per solidità: Atalanta (31 gare) 44 gol fatti e 27 subiti, possesso 54.7%, 12 clean sheet; Juventus (31) 54 gol segnati e 29 incassati, possesso 56.9%, 12 clean sheet. Bianconeri più produttivi in area (conversione 14.44% contro 13.54%), nerazzurri più incisivi sulle corsie (cross riusciti 150 vs 141). Pressioni simili (PPDA 12.4 vs 12.1), con la Juve leggermente più precisa nei passaggi (86.8% vs 84.9%).
Giocatori chiave: per la Atalanta capocannoniere Krstovic (9), miglior assist-man De Ketelaere (5), più gialli de Roon (6), rossi: de Roon e Ahanor (1). Tra i pali, Carnesecchi a quota 12 clean sheet. Per la Juventus guida la classifica marcatori Yildiz (10) e quella assist Yildiz (6); più gialli Locatelli (6), rossi: Cambiaso/Kalulu/Holm (1). In porta, Di Gregorio a 9 clean sheet (12 totali di squadra).
|Atalanta
|Juventus
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|14
|16
|Pareggi
|11
|9
|Sconfitte
|6
|6
|Gol fatti
|44
|54
|Gol subiti
|27
|29
|Possesso palla (%)
|54.7
|56.9
|Tiri totali
|325
|374
|Tiri in porta
|145
|190
|Precisione passaggi (%)
|84.9
|86.8
|PPDA
|12.4
|12.1
|Clean sheet
|12
|12
|Cartellini gialli
|47
|38
|Cartellini rossi
|2
|2
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FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Juventus?
-
Sabato 11 aprile 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Atalanta-Juventus?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Juventus?
-
L’arbitro è Maresca, assistenti Berti e Dei Giudici; IV Zufferli; VAR Di Paolo; AVAR Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.