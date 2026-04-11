Atalanta-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Atalanta-Juventus di Serie A 2025-26, 32a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

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Atalanta-Juventus, data, luogo e scenario

Atalanta–Juventus è il big match della 32a giornata di Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.45. Classifica corta in zona Europa: i nerazzurri sono 7° con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 44 gol fatti, 27 subiti), i bianconeri 5° con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 54 gol segnati, 29 incassati). La posta in palio è altissima: tra identità solida della Juventus e brillantezza della Atalanta, attesa una serata di intensità e dettagli decisivi.

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Probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Verso il calcio d’inizio, la Atalanta di Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa si va verso Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; sulle corsie opzione Zappacosta e Bernasconi, in mezzo coppia di sostanza con de Roon e Ederson. Sulla trequarti De Ketelaere e Zalewski a supporto di Krstovic; attenzione però alle condizioni di Scamacca e Hien, che restano in dubbio. La Juventus di Spalletti dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: dietro linea a quattro con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; in mediana regia a Locatelli con Thuram mezz’alternativa. Sulla trequarti si va verso Conceicao, Koopmeiners, Yildiz alle spalle di David. Out Vlahovic, squalificato McKennie; possibili rotazioni a gara in corso.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini , Djimsiti , Kolasinac ; Zappacosta , de Roon , Ederson , Bernasconi ; De Ketelaere , Zalewski ; Krstovic.

(3-4-2-1): Carnesecchi; , , ; , , , ; , ; Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David.

Gli indisponibili di Atalanta-Juventus

Capitolo assenze: la Atalanta monitora le condizioni di elementi chiave in vista del rush finale: Scamacca e Hien sono in dubbio, così come Rossi. Nella Juventus pesano gli stop di Vlahovic e Perin, mentre Adzic resta ai box; a centrocampo out per squalifica McKennie, variabile non banale negli equilibri di pressing e inserimenti.

Atalanta – Infortunati: Rossi (ernia, in dubbio), Scamacca (infortunio all’inguine, in dubbio), Hien (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (ernia, in dubbio), (infortunio all’inguine, in dubbio), (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Perin (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio al polpaccio), Adzic (infortunio alla caviglia). Squalificati: McKennie (squalifica per cumulo di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

La Atalanta arriva da un filotto in crescita (8 punti nelle ultime 5), alternando concretezza e gestione. La Juventus ha spinto sull’acceleratore con 11 punti nelle ultime 5, mostrando compattezza difensiva e cinismo sotto porta.

Atalanta ko x x ok ok Juventus x ok ok x ok

Dettaglio degli ultimi cinque risultati:

Atalanta

Sassuolo-Atalanta 2-1; Atalanta-Udinese 2-2; Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3.

Juventus

Roma-Juventus 3-3; Juventus-Pisa 4-0; Udinese-Juventus 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Juventus-Genoa 2-0.

L’arbitro di Atalanta-Juventus

Arbitra Maresca, assistenti Berti e Dei Giudici, IV Zufferli, VAR Di Paolo, AVAR Camplone. In questa Serie A 2025-26 Fabio Maresca ha diretto 7 gare: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni e 1 espulsione, media di 3.7 cartellini a partita. Direzione di gara tendenzialmente lineare, con tolleranza moderata nei contrasti e attenzione alle seconde ammonizioni.

Arbitro: MARESCA

Assistenti: BERTI – DEI GIUDICI

– IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

Informazioni interessanti sul match

Numeri e incroci raccontano un duello ad altissima tensione. Tra Atalanta e Juventus negli ultimi anni abbondano i pareggi, soprattutto quando entrambe navigano nelle prime posizioni: equilibrio, studio e dettagli hanno spesso deciso la contesa. A Bergamo la tradizione recente pende verso i bianconeri, ma la spinta casalinga della Dea nel 2026 è stata da vertice assoluto. Focus anche sulle panchine: Palladino viaggia a media-punti da record con i nerazzurri e contro la Juventus ha già firmato successi di prestigio; dall’altra parte Spalletti ha dato fluidità e controllo alla manovra bianconera, con una squadra capace di colpire tanto in transizione quanto nel possesso manovrato. In campo fari su Raspadori, spesso letale contro la Juve, e sul talento di Yildiz, vicino a un traguardo da predestinato in termini di partecipazioni-gol prima dei 21 anni. La sensazione è di una gara a punteggi bassi, dove palle inattive, gestione dell’area e cambi dalla panchina potrebbero indirizzare il risultato più delle fiammate improvvise.

Negli ultimi incroci di Serie A, Atalanta – Juventus ha spesso fatto rima con equilibrio: sei pareggi nelle ultime otto sfide, con un successo per parte a spezzare la serie.

– ha spesso fatto rima con equilibrio: sei pareggi nelle ultime otto sfide, con un successo per parte a spezzare la serie. Quando entrambe erano nelle prime sette posizioni a inizio giornata, quattro delle ultime cinque gare sono finite in parità: unica eccezione il 4-0 esterno della Dea del 9 marzo 2025.

del 9 marzo 2025. A Bergamo la Juventus resta uno spauracchio: per la Atalanta solo una vittoria nelle ultime 20 interne contro i bianconeri in campionato.

resta uno spauracchio: per la solo una vittoria nelle ultime 20 interne contro i bianconeri in campionato. Con Palladino , la Atalanta ha già sfiorato più volte il tris di successi consecutivi in A, e in un’occasione nel 2026 ha infilato tre vittorie senza subire gol.

, la ha già sfiorato più volte il tris di successi consecutivi in A, e in un’occasione nel 2026 ha infilato tre vittorie senza subire gol. L’altalena esterna della Juventus nel 2026: mai due risultati uguali consecutivi lontano da casa, con tre vittorie, un pari e due ko.

nel 2026: mai due risultati uguali consecutivi lontano da casa, con tre vittorie, un pari e due ko. Fortezza Atalanta : da inizio 2026 solo l’Inter ha raccolto più punti in casa; media due gol segnati a partita nel periodo.

: da inizio 2026 solo l’Inter ha raccolto più punti in casa; media due gol segnati a partita nel periodo. Media-punti regale per Palladino alla guida della Dea (2.00), con tre vittorie personali contro la Juventus già in bacheca.

alla guida della (2.00), con tre vittorie personali contro la già in bacheca. Manovra paziente: la Juventus ha costruito 116 azioni da almeno 10 passaggi chiuse con tiro o tocco in area, seconda solo all’Inter; la Atalanta è quinta con 91.

ha costruito 116 azioni da almeno 10 passaggi chiuse con tiro o tocco in area, seconda solo all’Inter; la è quinta con 91. Raspadori è una vera spina nel fianco per la Juve in A: quattro reti in carriera ai bianconeri e forma crescente nelle ultime settimane.

è una vera spina nel fianco per la Juve in A: quattro reti in carriera ai bianconeri e forma crescente nelle ultime settimane. Yildiz è a un passo dalle 30 partecipazioni-gol prima dei 21 anni: in epoca a 20 squadre, traguardo riuscito solo a Pato e Berardi (Balotelli a quota 29).

Le statistiche stagionali di Atalanta e Juventus

Squadre vicine per solidità: Atalanta (31 gare) 44 gol fatti e 27 subiti, possesso 54.7%, 12 clean sheet; Juventus (31) 54 gol segnati e 29 incassati, possesso 56.9%, 12 clean sheet. Bianconeri più produttivi in area (conversione 14.44% contro 13.54%), nerazzurri più incisivi sulle corsie (cross riusciti 150 vs 141). Pressioni simili (PPDA 12.4 vs 12.1), con la Juve leggermente più precisa nei passaggi (86.8% vs 84.9%).

Giocatori chiave: per la Atalanta capocannoniere Krstovic (9), miglior assist-man De Ketelaere (5), più gialli de Roon (6), rossi: de Roon e Ahanor (1). Tra i pali, Carnesecchi a quota 12 clean sheet. Per la Juventus guida la classifica marcatori Yildiz (10) e quella assist Yildiz (6); più gialli Locatelli (6), rossi: Cambiaso/Kalulu/Holm (1). In porta, Di Gregorio a 9 clean sheet (12 totali di squadra).

Atalanta Juventus Partite giocate 31 31 Vittorie 14 16 Pareggi 11 9 Sconfitte 6 6 Gol fatti 44 54 Gol subiti 27 29 Possesso palla (%) 54.7 56.9 Tiri totali 325 374 Tiri in porta 145 190 Precisione passaggi (%) 84.9 86.8 PPDA 12.4 12.1 Clean sheet 12 12 Cartellini gialli 47 38 Cartellini rossi 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Atalanta-Juventus? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Juventus? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Juventus? L’arbitro è Maresca, assistenti Berti e Dei Giudici; IV Zufferli; VAR Di Paolo; AVAR Camplone.