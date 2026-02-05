Atalanta-Juventus, rigore col Var: mano di Bremer su cross di Ederson, Fabbri scatena la bufera anche in tv

Fa discutere il penalty concesso dal fischietto di Ravenna durante il quarto di finale di Coppa Italia: tanti dubbi espressi dal duo Callegari-Paganin in telecronaca.

Fa discutere il calcio di rigore concesso in favore dell’Atalanta nel primo tempo del match di Coppa Italia contro la Juventus, valevole per i quarti di finale della competizione tricolore. Un rigore concesso dopo richiamo Var e on field review da parte dell’arbitro Fabbri, che inizialmente non si era accorto di nulla. Sorpresi anche i due tecnici, Palladino e Spalletti. Il primo, in particolare, nei momenti che hanno preceduto la revisione da parte del direttore di gara, ha chiesto ai suoi collaboratori se l’episodio si fosse verificato in area bianconera o nerazzurra. Ecco che cosa è successo e ha determinato il penalty.

Atalanta-Juventus, il tocco di mano di Bremer

Dopo un buon avvio da parte della Juventus, con una traversa colpita da Conceicao e altre buone occasioni sprecate da David e dallo stesso portoghese, è stata l’Atalanta a sbloccare il risultato grazie a un’azione orchestrata sul fronte sinistro dell’attacco da Bernasconi, che ha imbeccato Ederson. Sbilenco il cross del brasiliano, facilmente controllato da Perin. Sul ribaltamento di fronte, alla prima pausa nel gioco, ecco però che l’arbitro Fabbri si ferma: è in corso un check in sala Var. Il motivo? Possibile tocco di mano da parte di Bremer sul traversone effettuato dal brasiliano dell’Atalanta.

Fabbri assegna il rigore, Atalanta in vantaggio

Il replay Mediaset evidenzia che in effetti il tocco con la mano da parte del difensore della Juventus c’è. Il braccio fuori figura di Bremer va a intercettare il cross dell’atalantino. Poco importa che Bremer non faccia alcun movimento verso il pallone o che tenti consapevolmente di colpire il pallone con una parte del corpo punibile. Spalletti ride sarcastico durante la revisione, forse perché sa già come va a finire. E infatti Fabbri assegna il penalty, motivando la sua decisione al pubblico della New Balance Arena: “Il numero 3 della Juventus tocca il pallone in modo punibile in area”. Vane le proteste di Gatti, dal dischetto Scamacca trasforma la massima punizione.

Rigore Bremer-Ederson, i dubbi di Paganin e Callegari

Immediata la reazione in diretta tv del telecronista Massimo Callegari, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Paganin. Sin dall’inizio della review entrambi hanno espresso diversi dubbi sul possibile rigore. Alla spiegazione dell’arbitro Paganin, in particolare, ha replicato subito: “Più che tocca il pallone in modo punibile, è toccato dal pallone in modo punibile. Bremer non guarda neppure il traversone”. Tantissime anche le proteste sui social, da parte naturalmente dei tifosi juventini. Una casistica, quella dei falli di mano in area, che sta scatenando dibattiti e sollevando interrogativi ormai a getto continuo.