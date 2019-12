Simon Kjaer lascerà l'Atalanta dopo appena sei mesi. Le indiscrezioni su una sua partenza a gennaio sono state rinsaldate da un nuovo indizio: l'assenza del giocatore alla cena di Natale della squadra.

"Fa fatica nel nostro sistema. Volevo farlo giocare in settimana, ma non ero convinto", aveva detto Gasperini una settimana fa. Il giocatore potrebbe tornare in Spagna, mentre si è raffreddata la pista Bologna.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 14:57