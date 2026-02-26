Atalanta, Krstovic ha versato sangue per gli ottavi: le ferite del centravanti fanno impazzire compagni e tifosi 

L’attaccante ha pubblicato un’immagine che mette in primo piano il risultato del fallo di Bensebaini che è valso il rigore decisivo per la Dea

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nikola Krstovic ha dato tutto per il passaggio dell’Atalanta agli ottavi di Champions League, anche il sangue: dopo la gara col Borussia Dortmund, il centravanti ha pubblicato la foto della ferita sulla fronte causata da Ramy Bensebaini che è valso il rigore decisivo per la Dea, scatenando le reazioni entusiaste di compagni di squadra e tifosi.

Atalanta, il coraggio di Krstovic col Borussia

Lottare per la propria squadra significa metterci la faccia e, qualche volta, anche essere pronti a versare sangue: questa la lezione che Nikola Krstovic ha dato ieri sera, conquistando il rigore decisivo per il passaggio dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League con un tentativo di incornata che ha messo a repentaglio la sua incolumità.

Sul 3-1 per la Dea, l’attaccante montenegrino si è gettato di testa su un pallone vagante in area del Borussia Dortmund, senza pensare al potenziale impatto col difensore Ramy Bensebaini: un gesto coraggioso ed efficace, dato che Krstovic è riuscito ad anticipare l’avversario che ha poi finito per colpirlo con i tacchetti sulla fronte, commettendo fallo.

Le ferite sui social

Dopo il rigore trasformato da Lazar Samardzic e la festa per la vittoria e il passaggio del turno, direttamente dagli spogliatoi Krstovic ha pubblicato una storia su Instagram per mostrare i segni del colpo ricevuto da Bensebaini: nella foto il montenegrino appare sorridente nonostante cinque ferite, almeno un paio delle quali piuttosto profonde, tra la fronte e lo scalpo. L’immagine è ovviamente diventata il simbolo dell’impresa dell’Atalanta e dell’assoluta volontà della squadra di Raffaele Palladino di rimontare i tedeschi e continuare la propria avventura in Champions League.

L’entusiasmo di compagni e tifosi

La storia di Krstovic è stata dunque rilanciata da molti dei suoi compagni di squadra: sia Charles De Ketelaere che Samardzic l’hanno condivisa definendo l’attaccante “un eroe”. Berat Djimsiti ha invece preferito descrivere Krstovic come un “guerriero”. Le stesse parole tornano nei commenti sui social dei tifosi dell’Atalanta, infinitamente grati a Krstovic per il suo coraggio. “Riprenditi presto guerriero!”, scrive Wolfy su X. “Uomo squadra”, aggiunge Joseph. “Ecco uno pronto a morire per l’Atalanta”, il commento di Ken. “E l’arbitro ha avuto bisogno del Var per dare il rigore…”, ricorda polemicamente Camillo. “Grazie Nikola, ma torna subito in campo!”, l’invito di Lupin.