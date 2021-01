Atalanta, Lammers verso il prestito

Arrivato in estate dal Psv Eindhoven per aumentare la qualità dell’attacco atalantino, Sam Lammers ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Gasperini tra campionato e Champions League.

Neppure la sicura partenza a gennaio del Papu Gomez sembra poter bastare all’olandese, il cui inserimento nel calcio italiano richiede tempo.

Per questo la società valuta la cessione in prestito del giocatore per permettergli di giocare di più nella seconda parte dell’annata. L’Eintracht Francoforte si è già fatto sotto, ma non mancano i sondaggi dall’Italia: per Lammers si sono mosse le due genovesi.

All’Atalanta e al giocatore il compito di individuare la piazza ideale.

04-01-2021