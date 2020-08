Atalanta, l'annuncio di Hateboer spiazza tutti

L’avventura di Hans Hateboer all’Atalanta è giunta ai titoli di coda. L’esterno olandese ha annunciato a sorpresa la volontà di cambiare aria, lasciando intendere come il suo ciclo a Bergamo si sia esaurito.

Intervistato da ‘Voetbal International’, il calciatore arrivato a Bergamo dal Groningen nel 2017 per la cifra di 300mila euro ha dichiarato: “Penso che per me sarebbe molto interessante provare un campionato diverso, credo di aver raggiunto il massimo con l’Atalanta”.

“Qui ho trascorso anni fantastici, con grandi prestazioni e un’atmosfera unica – ha aggiunto Hateboer -. E’ una scelta puramente personale, vorrei nuove sfide, voglio continuare a mettermi alla prova. Non c’è nulla nei confronti dell’Atalanta”.

“Ora ho 26 anni e la carriera di un professionista è limitata: è il momento giusto per cambiare” ha concluso l’olandese.

OMNISPORT | 16-08-2020 08:10