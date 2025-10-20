Atalanta-Lazio, moviola: il rigore negato in avvio e il gesto choc di Gila

La prova dell’arbitro Collu alla New Balance Arena di Bergamo per la 7a giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ne ha ammoniti 4

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giuseppe Collu, la scelta per Atalanta-Lazio, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, è alla quinta direzione stagionale in A ma come se l’è cavata il fischietto sardo?

I precedenti di Collu con Atalanta e Lazio

Un solo precedente coi nerazzurri a livello senior, lo 0-0 in casa col Venezia il primo marzo scorso. Con la Primavera, invece, la sconfitta interna a Zingonia per 2-1 con la Fiorentina il 27 maggio di 4 anni fa. Con i biancocelesti due gare arbitrate in Primavera e Under 17, lo 0-0 interno col Livorno l’8 febbraio 2018 e il ko di misura in casa del Cagliari il 4 gennaio dello stesso anno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Politi con Colombo IV uomo, Gariglio al Var e Meraviglia all’Avar l’arbitro ha ammonito solo giocatori della Dea: De Ketelaere, Sulemana, Pasalic, Hien.

Atalanta-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Zaccagni si intreccia con le gambe di Hien in area e cade ma per l’arbitro non c’è nulla. Primo giallo al 29′, è per De Ketelaere che atterra Nuno Tavares lanciato verso l’area. Al 40′ Sulemana viene ammonito per proteste reiterate lamentando una spinta non fischiata da parte di Marusic. Terzo ammonito nerazzurro al 53′: è per Pasalic che atterra fallosamente Zaccagni con un calcio da dietro e al 62′ lo segue anche Hien per fallo su Isaksen. Gesto choc al 65′ da parte di Mario Gila che si volta verso la curva dell’Atalanta e fa una boccaccia. L’arbitro vede tutto a si lim non sanzionata con il cartellino da parte del direttore di gara. Solo richiamo verbale per lui. Dopo il recupero Atalanta-Lazio finisce 0-0.