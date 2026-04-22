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CALCIO COPPA ITALIA

Atalanta-Lazio, gol annullato a Ederson per fallo su Motta e rigore negato: bufera su Colombo, furia Krstovic

Succede di tutto al minuto 61': Ederson sblocca il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma poi interviene un Var. Nella stessa azione c'è anche un tocco di braccio di Gila

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Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Polemiche roventi in Atalanta-Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Esplode la contestazione dei nerazzurri per il gol annullato a Ederson al 61’ dopo l’intervento del Var. A seguito di un check piuttosto lungo, l’arbitro Andrea Colombo ha ravvisato un fallo di Krstovic sul portiere biancoceleste Motta. Nella stessa azione poteva esserci un rigore a favore della Dea, a causa di un tocco di braccio di Gila, che non è stato ritenuto falloso.

Atalanta-Lazio, gol annullato a Ederson: è polemica

L’equilibrio della semifinale di ritorno di Coppa Italia alla New Balance Arena è spezzato di colpo dall’azione che porta al vantaggio dell’Atalanta. Da un cross dalla destra, intervento goffo di Gila che tocca il pallone con il braccio, poi Krstovic si avventa sulla sfera che era quasi tra le mani di Motta in presa bassa, consentendo a Ederson di insaccare.

I festeggiamenti sfrenato dei padroni di casa sono però interrotti dal check del Var. Abisso e Maresca suggeriscono l’on-field-review a Colombo che poi annuncia: gol annullato.

Furia Krstovic e il precedente Baschirotto

Tra i calciatori bergamaschi più nervosi senza dubbio Kristovic. Secondo l’ex attaccante del Lecce, il suo intervento non era assolutamente da punire. Tutta la panchina orobica, a partire da Raffaele Palladino, ha alzato la voce per la decisione finale di Colombo. Anche sui social i tifosi hanno protestato.

Ma c’è un precedente recente ed è quello di Baschirotto in Cremonese-Torino della 33a giornata. Il gol del difensore grigiorosso è stato annullato per fallo su Paleari che aveva già le mani sul pallone.

In aggiornamento

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