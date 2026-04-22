Atalanta-Lazio, gol annullato a Ederson per fallo su Motta e rigore negato: bufera su Colombo, furia Krstovic

Polemiche roventi in Atalanta-Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Esplode la contestazione dei nerazzurri per il gol annullato a Ederson al 61’ dopo l’intervento del Var. A seguito di un check piuttosto lungo, l’arbitro Andrea Colombo ha ravvisato un fallo di Krstovic sul portiere biancoceleste Motta. Nella stessa azione poteva esserci un rigore a favore della Dea, a causa di un tocco di braccio di Gila, che non è stato ritenuto falloso.
Atalanta-Lazio, gol annullato a Ederson: è polemica
L’equilibrio della semifinale di ritorno di Coppa Italia alla New Balance Arena è spezzato di colpo dall’azione che porta al vantaggio dell’Atalanta. Da un cross dalla destra, intervento goffo di Gila che tocca il pallone con il braccio, poi Krstovic si avventa sulla sfera che era quasi tra le mani di Motta in presa bassa, consentendo a Ederson di insaccare.
I festeggiamenti sfrenato dei padroni di casa sono però interrotti dal check del Var. Abisso e Maresca suggeriscono l’on-field-review a Colombo che poi annuncia: gol annullato.
Furia Krstovic e il precedente Baschirotto
Tra i calciatori bergamaschi più nervosi senza dubbio Kristovic. Secondo l’ex attaccante del Lecce, il suo intervento non era assolutamente da punire. Tutta la panchina orobica, a partire da Raffaele Palladino, ha alzato la voce per la decisione finale di Colombo. Anche sui social i tifosi hanno protestato.
Ma c’è un precedente recente ed è quello di Baschirotto in Cremonese-Torino della 33a giornata. Il gol del difensore grigiorosso è stato annullato per fallo su Paleari che aveva già le mani sul pallone.
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