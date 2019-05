Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, in programma all'Olimpico di Roma. Quarta finale per gli orobici (hanno vinto il trofeo nel 1963). Per i biancocelesti, si tratta della 10a partecipazione ad una finale di Coppa Italia. Ha vinto in sei occasioni.

L'ultimo confronto, in Coppa Italia, tra le due compagini ha sorriso alla Lazio che si sono imposti per 2-0. In totale, nove i precedenti con tre vittorie biancoceleste, due nerazzurre e quattro pareggi).

Il tecnico Gasperini si affida alla qualità di Gomez, Ilicic e Zapata. Inzaghi lascia in panchina Conceicao e decide di dare una nuova chance a Immobile. Confermata la presenza, dal primo minuto, di Correa.

ATALANTA.LAZIO, mercoledì sera ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Mancini, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

