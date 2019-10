Atalanta-Lecce 2019-2020, le probabili formazioni

Atalanta-Lecce è in programma alle 15 di domenica. Il tecnico dei nerazzurri Gasperini opterà probabilmente per un turnover deciso dopo la Champions League: potrebbero tornare titolari Kjaer, Djimsiti, Muriel, Freuler. Anche Gomez potrebbe essere lasciato fuori per Malinovskyi.

Liverani è pronto a riproporre Mancosu, Falco e Babacar in attacco, ma ritrova, almeno per la panchina, Farias e Lapadula. A centrocampo Majer, Tachtsidis, Petriccione. Tabanelli non ce la fa.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

SPORTAL.IT | 04-10-2019 11:57