Atalanta, Juric attaccato anche negli USA per la lite con Lookman: “Punto di non ritorno”. Ma Sacchi lo difende

Le immagini della lite tra il tecnico e l’attaccante nigeriano fanno il giro del modo, la CBS USA si schiera compatta contro il croato: “Dopo una cosa del genere non si torna indietro”

Il caso Lookman-Juric continua a far discutere. Dopo aver litigato in passato anche con Gasperini, il nigeriano ha aperto un nuovo contenzioso anche con Ivan Juric. Una situazione che ora l’Atalanta dovrà gestire con la parziale attenuante di doverlo fare dopo una bella vittoria in Champions. Ma il caso rischia di essere un problema nello spogliatoio della formazione nerazzurra.

La lite tra Lookman e Juric

E’ il minuto 75’ quando arriva l’episodio destinato a essere argomento di discussione anche per i prossimi giorni in casa Atalanta. Juric invece decide di togliere dal campo Ademola Lookman e di dare spazio a Musah. E’ un momento decisamente teso del match, l’attaccante nigeriano si è appena visto cancellare un gol per un episodio molto dubbio. Appena lascia il campo dice qualche parola a Ivan Juric che invece di soprassedere reagisce strattonandolo. Ne nasce un mezzo parapiglia che richiede l’intervento degli altri membri della panchina. A fine partita il tecnico prova a minimizzare l’accaduto ma la sensazione è che la storia non sia finita.

L’attacco della tv americana

La Champions League è uno degli eventi più visti e trasmessi al mondo. E negli ultimi anni c’è stato una grande crescita mediatica anche negli Stati Uniti con la CBS che ha puntato molto sul “soccer” europeo. E alla fine dei match lo sguardo finisce anche su quello che è successo a Marsiglia e i pareri sono tutti contro Juric. Nel salotto della tv americana le opinioni sono piuttosto nette come quella espressa da Troy Deeney: “Quando metti le mano addosso a qualcuno, a quel punto io e te non possiamo più parlare. Non c’è niente che tu possa dire oggi, domani o la prossima settimana per farmi dimenticare quello che mi hai fatto davanti a tutti”. E la pensa allo stesso modo anche l’ex centrocampista Nigel Reo-Cocker. “Come allenatore non puoi fare una cosa del genere, qualunque cosa ti abbia detto. Sei in panchina in un match di Champions che viene trasmesso in tutto il mondo, quando mette le mani addosso a un giocatore hai già perso”.

La difesa di Sacchi

Parere completamente diverso quello dell’ex ct Arrigo Sacchi che prende le difese del tecnico dell’Atalanta: “Mi dispiace aver visto la scena della lite tra lui e Lookman. Ho provato a mettermi nei panni di Juric e penso che anche io avrei reagito in quel modo. Possibile che i giocatori non capiscano che l’allenatore va rispettato sempre anche quando non si è d’accordo con le sue scelte. Mi auguro che questo episodio venga chiarito in fretta e poi ci si metta una pietra sopra per il bene collettivo”.