Atalanta, Lookman: arriva l'ultimatum dei tifosi, striscione polemico a Zingonia

Altro striscione dei tifosi bergamaschi contro Lookman: "La maglia va onorata". Dopo lo stop dell’Inter il futuro del nigeriano resta incerto

I tifosi dell’Atalanta continuano ad essere contro Ademola Lookman. Dopo un’estate di tensioni, sparizioni misteriose e tentativi di addio, i sostenitori della Dea hanno lanciato un duro avvertimento all’attaccante nigeriano. Uno striscione comparso fuori dal centro sportivo di Zingonia redarguisce sonoramente il bomber sempre più lontano da Bergamo.

Lookman, rottura insanabile con la Dea

Il messaggio non ha destinatari dichiarati, ma è chiaramente rivolto a Ademola Lookman, al centro delle voci di mercato per tutta l’estate. L’Inter aveva provato a prenderlo offrendo 42 milioni più 3 di bonus, ma l’Atalanta ha detto no, soprattutto dopo la cessione di Retegui in Arabia per circa 70 milioni.

Lo striscione recita: “La maglia va onorata, un’altra ca**ata non verrà giustificata”.

La promessa ‘mancata’

La frattura si è acuita quando il giocatore ha ricordato una promessa di cessione fatta l’estate scorsa. All’epoca il PSG offrì 20 milioni, rifiutati dal club bergamasco. In quell’occasione Lookman reagì sparendo per alcuni giorni, cercando di forzare la mano. Lo stesso Luca Percassi aveva confermato il patto, precisando però che riguardava solo un “top club estero”.

Un futuro incerto per il nigeriano

Il ritiro dell’Inter e il raffreddarsi delle piste Arsenal e Atletico hanno lasciato Lookman senza pretendenti concreti. Tornato a Zingonia, il bomber nigeriano si allena separatamente dal gruppo in attesa di sviluppi. Mancano otto giorni alla fine del mercato: se da un lato cresce la possibilità di rivederlo con la maglia della Dea, dall’altro non si esclude un’offerta dell’ultima ora (soprattutto dall’estero) che possa mandarlo via definitivamente da Bergamo. Intanto, i tifosi mettono le cose in chiaro.

