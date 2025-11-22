Atalanta, Lookman chiude tutte le polemiche e spaventa il Napoli

Il nigeriano ricuce il rapporto con l’Atalanta: tornano le foto in nerazzurro sui social ma il Galatasaray prepara un nuovo assalto per gennaio

Ci aveva provato Juric, ma ci è riuscito solo Palladino in meno di due settimane: tra Lookman e l’Atalanta ritorna il sereno. Dalla rottura estiva – con il rifiuto dell’offerta dell’Inter da 45 milioni – alla riconciliazione con la Dea in vista dello scontro diretto con il Napoli. Dopo gli scontri con l’ex tecnico croato, il nigeriano ha trovato la calma e ripristinato la sua immagine profilo sui social: addio al bollino nero, ecco la nuova foto con la maglia dell’Atalanta. La sfida ai partenopei – intanto – è già partita, dopo il record di gol del nigeriano contro gli azzurri e la doppietta dello scorso anno al Maradona.

Il reintegro e la normalizzazione del rapporto

Dopo settimane di lavoro individuale e niente convocazioni, solo da ottobre in poi la situazione ha iniziato pian piano a distendersi, ma che fatica. Juric le ha provate tutte, ma invano: Lookman è prima rientrato gradualmente in gruppo, poi è tornato a giocare solo nei minuti finali di gara finché non ha anche trovato il gol in campionato contro il Milan. In Champions, il nigeriano, ha collezionato tre presenze. Sembrava che il clima – anche con il club – si fosse ricomposto fino allo scontro totale tra Lookman e Juric.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gesto social: le foto in nerazzurro tornano online

Il segnale più evidente della pace è arrivato soltanto ora: l’attaccante ha ripristinato tutti gli scatti che lo ritraggono con la maglia della Dea, compresi quelli della vittoria in Europa League e delle sue esultanze a Bergamo. Anche il suo profilo è tornato a essere “Nigeria e Atalanta”, com’era prima della frattura.

Un futuro ancora da scrivere

Nonostante il ritorno dell’armonia, il futuro di Ademola Lookman resta però ancora aperto. Il Galatasaray, dopo il tentativo fallito di settembre, sarebbe comunque pronto a riprovarci a gennaio: l’esterno nigeriano resta tra gli obiettivi del mercato invernale. Sulle sue tracce restano anche Tottenham e Atletico Madrid. Il suo contratto con l’Atalanta è valido fino a giugno 2027.

Il pressing dei tifosi turchi sui social

Intanto, sotto i post del giocatore continua la “marcia” dei sostenitori del Galatasaray, che lo invitano a trasferirsi a Istanbul. Per il nigeriano ad ora c’è solo un obiettivo: tornare a segnare e, la prima gara utile, sarà proprio quella di stasera contro il Napoli al Maradona. Per Lookman gli azzurri restano tra i club a cui ha segnato di più: in 6 gare totali ha realizzato ben 5 reti, tra cui la doppietta lo scorso 3 novembre nel 3-0 esterno al Maradona della Dea.

Clicca qui per le ultime news sull’Atalanta