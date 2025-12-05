Atalanta, Lookman tra Coppa d'Africa e Galatasaray: Palladino preoccupato, ultime tre partite prima dell'addio?

Ancora tre uscite e poi il nigeriano volerà in Marocco per prendere parte alla rassegna, ma potrebbe non tornare più a Bergamo: la squadra turca pronta a ricoprirlo d'oro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Coppa d’Africa e il mercato minacciano il futuro di Lookman all’Atalanta. Già, Palladino rischia seriamente di perdere l’attaccante che sta rilanciando anche dal punto di vista realizzativo. Tramontata definitivamente la pista Inter, sul calciatore è sempre più asfissiante il pressing del Galatasaray, pronto a ricoprirlo d’oro.

Lookman, quando partirà per la Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa, giunta alla 35a edizione, scatterà il 21 dicembre per poi concludersi con la finalissima in programma il 18 gennaio. Per venire incontro ai club, che dovranno rinunciare ai giocatori convocati dalle rispettive nazionali d’appartenenza, la Fifa ha stabilito che potranno restare a disposizione delle squadre fino al 15 dicembre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lookman figura già tra i pre-convocati della Nigeria, per cui l’ex Pallone d’Oro africano saluterà Bergamo per provare a conquistare il trofeo messo in palio in Marocco, dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali 2026. Le Super Eagles sono capitate nel Girone B con Tanzania, Tunisia e Uganda.

Il Galatasaray piomba su Ademola: ingaggio monstre

In estate Lookman è stato a un passo dall’Inter. O meglio, ha tentato in tutti i modi – anche arrivando allo scontro con la Dea – di approdare alla corte di Chivu. L’offerta di Marotta – 42 milioni più 3 di bonus – non è stata però accettata dall’Atalanta, che ne chiedeva almeno 50. Nei giorni scorsi Piero Ausilio ha dichiarato che il nigeriano non rientra più nei piani del club di viale della Liberazione, mentre è sempre più al centro dei pensieri del Galatasaray, che, come riportano i media turchi, è disposto a ingolosire l’ex Leicester con un ingaggio da 6 milioni.

Ma resta lo scoglio Atalanta: dopo aver già staccato un assegno da 75 milioni al Napoli per Osimhen, la squadra di Istanbul ha la possibilità di mettere sul piatto altri 50/55 milioni? Proprio la situazione dell’ex centravanti partenopeo è da tenere d’occhio, perché sembra essere finito nel mirino del Real Madrid.

Sono le ultime partite con l’Atalanta

Nelle ultime uscite – rigenerato dalla cura Palladino – Lookman ha dimostrato di aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Un assist e un gol nel 3-0 all’Eintracht Francoforte in Champions League, un altro sigillo nel 2-0 alla Fiorentina.

Ora il mercato e quel contratto in scadenza nel 2027 minacciano il futuro dell’attaccante a Bergamo. Il calendario dice che la trasferta di Verona, la sfida casalinga col Chelsea e quella di campionato col Cagliari potrebbero essere le sue ultime tre partite in nerazzurro.