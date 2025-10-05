Atalanta-Lookman, guerra e pace: ora per Percassi è un super-professionista, il gesto che ha colpito Juric

Seconda da titolare di fila per il nigeriano, la prima in Serie A in questo campionato: come ha giocato l'attaccante nigeriano, che sta riconquistando proprio tutti

La Serie A ritrova Lookman. Prima da titolare contro il Como, la seconda di fila dopo la gara in Champions con il Bruges. Il nigeriano sfrutta le defezioni per riprendersi l’Atalanta. Sembra essere scoppiata la pace dopo un’estate a battagliare per andar via. Le parole dell’ad Percassi e quelle di Juric confermano la netta virata.

Atalanta-Lookman, guerra e pace: è cambiato tutto

Già, per due estati di fila Lookman è stato ad un passo dal lasciare Bergamo. Eppure, eccolo lì a correre ancora con la maglia nerazzurra sulle spalle. La guerra con la società è alle spalle o almeno sembra esserlo, visto l’impegno profuso nella sfida contro il Como finita 1-1.

No, non è stata una partita memorabile, la sua. Perché Ademola paga l’inevitabile scotto di una forma fisica che non può essere pari a quella dei compagni, dal momento che, una volta rientrato a Zingonia dopo la fuga per forzare il trasferimento all’Inter, si è allenato solo soletto fino alla chiusura del mercato. Ma ha comunque mostrato spunti interessanti, sprazzi di talento, acuti incoraggianti, peccando però al momento della conclusione.

Retromarcia Percassi: ora parole al miele per l’attaccante

Esattamente due mesi fa, l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, era uscito allo scoperto per sconfessare Lookman, che a sua volta – tramite social – aveva precedentemente manifestato la volontà di lasciare il club forte della promessa che gli era stata fatta dalla società.

Eravamo a inizio agosto: in seguito alle dure parole del dirigente orobico si consumò lo strappo con il calciatore. Oggi lo scenario si è ribaltato. E, prima della partita col Como, proprio Percassi ha elogiato il Pallone d’Oro africano ai microfoni di Dazn: “È ripartito benissimo, si sta comportando da super professionista. Siamo orgogliosi che sia dell’Atalanta”.

Il giudizio di Juric sulla prova del nigeriano

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ivan Juric, che nelle ultime due uscite ha puntato sull’ex Lipsia. Il numero 11, però, ancora non s’è sbloccato. Un’ora in campo col Bruges, 73′ contro il Como: il minutaggio aumenta.

“Ha giocato da prima punta, si è mosso benissimo e ha fatto cose stupende: gli è mancato solo il gol” ha commentato l’allenatore. Che promuove a pieni voti Lookman e sottolinea un gesto che l’ha colpito dopo la sostituzione: “Da quando è con noi, è uno spettacolo. Si allena bene, quando è uscito ha dato la mano a tutti: ci darà tanto”.