Atalanta, Lookman in lista Champions ma niente pace col club, Yildiz e Pio Esposito nella B di Juventus e Inter

L’attaccante nigeriano inserito nel roster che parteciperà alla massima competizione Uefa nonostante viva da separato in casa. Qui le scelte delle altre italiane

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Atalanta non rinuncia a inserire Ademola Lookman nella lista della Champions League ormai al via: la scelta del club non deve però essere letto come un segno di pace nei confronti del nigeriano. Kenan Yildiz e Pio Esposito figurano nelle liste B di Juventus e Inter.

Atalanta, Lookman in lista Champions

C’è anche Ademola Lookman nella lista Champions dell’Atalanta: chi si aspettava un’esclusione del nigeriano dalla prima fase della massima competizione europea e quindi un segnale formale della rottura di fatto tra l’attaccante e la dirigenza nerazzurra è rimasto deluso. La presenza di Lookman in lista Uefa, ad ogni modo, non va letto come un segno di pace da parte della società bergamasca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessun segno di pace per Lookman

Lookman, infatti, figura tra i giocatori utilizzabili nella prossima Champions League solo perché l’Atalanta aveva comunque spazio per inserirlo: ad essere escluso è stato Mitchel Bakker, esterno che si è rotto il legamento crociato del ginocchio e che non rientrerà prima di febbraio. L’Atalanta non aveva giocatori da sacrificare e quindi ha potuto iscrivere Lookman, con la speranza probabilmente di risolvere il caso riguardante il nigeriano da qui a gennaio, ma senza lanciare un messaggio diretto all’attaccante che, intanto, è partito per rispondere alla convocazione da parte della Nigeria.

Yildiz ed Esposito in lista B

Dando un’occhiata alle altre italiane impegnate in Champions League spicca l’inserimento di Kenan Yildiz e Pio Esposito nelle liste B di Juventus e Inter: parliamo di due giocatori classe 2005, quindi registrabili nella sezione dei giovani, e che quindi permettono ai due club di puntare non occupare uno slot Over. Formalmente non cambia nulla: Yildiz ed Esposito saranno regolarmente a disposizione di Tudor e Chivu, proprio come i loro compagni di squadra.

Napoli senza Mazzocchi e Lukaku

Quanto al Napoli, Antonio Conte aveva due Over di troppo per la Champions League: ad essere esclusi dalla lista Uefa sono stati Pasquale Mazzocchi – in Europa il ruolo di vice-Di Lorenzo ricadrà probabilmente sulle spalle di Leonardo Spinazzola o magari di Amir Rrahmani, con Beukema promosso titolare – e su Romelu Lukaku, infortunato e indisponibile quantomeno fino a dicembre. Lukaku, d’altra parte, era già stato escluso dalla lista per la serie A, dove il Napoli aveva un solo Over in più.