Atalanta-Lookman, pace “fragile”: la scelta di Juric col Torino, Ademola subito titolare?

Il ritorno in gruppo non esclude la cessione: ecco la soluzione che metterebbe tutti d'accordo. Gli infortuni di CDK e Scamacca facilitano il ritorno in campo del nigeriano

Ora che la pace con l’Atalanta è stata sancita, la domanda che tutti i tifosi della Dea e anche gli appassionati di Fantacalcio si pongono è la seguente: Lookman sarà titolare contro il Torino? La scelta di Juric dopo la batosta in Champions contro il Paris Saint-Germain.

Atalanta-Lookman, pace “fragile”: ecco perché

Dopo un’estate trascorsa a battagliare con il club per andare all’Inter, Lookman è rientrato finalmente in gruppo. Da ieri, giovedì 18 settembre, si allena con il resto della squadra ed è senza dubbio un’ottima notizia per Juric, che – a differenza di Gasperini – non ha potuto finora contare sulle accelerazioni devastanti del nigeriano.

Ma ciò non significa che il suo futuro sia Bergamo. Occhio al mercato di gennaio e a possibili nuove offerte che potrebbero spingere l’Atalanta a privarsi del giocatore. E c’è anche un’altra ipotesi, quella del rinnovo ponte con tanto di clausola rescissoria a corredo. Quest’ultima pista sarebbe la soluzione migliore per mettere tutti d’accordo ed evitare un nuovo e dannoso braccio di ferro.

Col Torino subito titolare? La scelta di Juric

E passiamo a ciò che sta a cuore al popolo nerazzurro, che ha vissuto un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Juric, la cui panchina non sembra così salda, si gioca tanto contro il Torino, sua ex squadra prima del doppio fallimento Roma-Southampton: si affiderà subito a Lookman per cancellare il poker subito dal PSG?

Sulla scelta finale del tecnico croato influiranno molto le condizioni fisiche (e non solo) del Pallone d’Oro africano, che – lo ricordiamo – finora si è allenato a parte. Insomma, dovrà valutare se l’attaccante è pienamente sul pezzo, perché in questa fase ha bisogno di elementi al 100% per dare una svolta alla sua annata e dimostrare di essere all’altezza del suo predecessore (e maestro) Gasperini.

Arriva un assist dall’infermeria

Il primo passo per il ritorno in campo è rappresentato dalla convocazione per la sfida in programma domenica 21 settembre, alle 15:00, nel capoluogo piemontese. A tal proposito, sembrano esserci pochi dubbi anche perché ieri l’ex Lipsia e Leicester si è chiarito a Zingonia con l’allenatore e anche con i compagni di squadra.

Gli infortuni di De Ketelaere e Scamacca rendono la coperta corta e spalancano le porte ad Ademola, che potrebbe partire dalla panchina per essere poi utilizzato a gara in corso in attesa di ritrovare lo smalto dei tempi d’oro. Ma non è da escludere neppure l’impiego dal primo minuto: significherebbe che la bufera è davvero alle spalle.