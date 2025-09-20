Atalanta: Lookman perdonato da Juric che lo convoca, per i tifosi resta un ingrato

L'attaccante nigeriano ci sarà col Torino: pronto uno spezzone per lui, chiarimento definitivo con il club e con il tecnicoma la piazza non lo accetta

Prove tecniche di pace. Lookman e l’Atalanta sono pronte a ripartire daccapo nella loro tormentata storia fatta di gol, amore, contrasti, divorzi richiesti e negati, punizioni e strette di mano. Il tecnico Juric, alla vigilia della gara col Torino, ha confermato che l’attaccante è a disposizione. Il nigeriano sarà convocato per domani dove dovrebbe giocare uno spezzone ma per il popolo bergamasco è ancora un traditore.

Reagire al ko in Champions

Primo obiettivo di Juric è cancellare le scorie del ko per 4-0 in Champions con il Psg (“Questa sconfitta ci deve dare una grande forza seppur dobbiamo fare meglio. La squadra è motivatissima considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce.”) ma rischia di fare a meno anche di De Ketelaere, uscito acciaccato dal Parco dei Principi, oltre che di Scamacca: «Scamacca non è ancora pronto, valuteremo settimana prossima come sta. De Ketelaere dobbiamo capire come reagirà dopo i problemi avuti a Parigi, valuteremo le sue condizioni».

Lookman è di nuovo arruolabile

La bella notizia è il ritorno di Lookman. Dopo i 15 giorni di assenze ingiustificate ad agosto, col giocatore che spingeva per la cessione all’Inter, messo fuori rosa e ad allenarsi da solo fino al 2 settembre, l’attaccante non era stato considerato pronto dalla dirigenza e dall’allenatore ed era rimasto fuori dai convocati contro Lecce in campionato e Paris Saint-Germain in Champions ma è stato reintegrato. Domani in casa del Torino ci sarà: «Ha parlato con me, con i compagni e con lo staff. È stato accolto bene e da domani sarà disponibile. Non ha ancora la massima autonomia, visto che si è allenato a parte per tanto tempo, ma in settimana ha lavorato molto bene».

Juric è ancora alla ricerca di un’identità per la sua squadra: «Non esistono partite facili, ogni gara ha la sua storia. Abbiamo avuto le stesse occasioni con Pisa e Lecce, ma con i salentini siamo stati più concreti. Nelle difficoltà dobbiamo imparare a fare meglio».

I tifosi non perdonano Lookman

Se Lookman è stato perdonato da tecnico e società per i tifosi la faccenda è diversa. Alcuni ultrà hanno espresso il loro dissenso con uno striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia. “11 reintegrato… Ma per noi rimani un ingrato”. Firmato ‘Vecchia guardia’ col numero del giocatore barrato da una croce rossa.