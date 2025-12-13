Atalanta, Lookman saluta e non torna più: tentazione Galatasaray, dopo la Coppa d'Africa può cambiare squadra

Quella contro il Cagliari è stata l'ultima partita dell'attaccante prima di rispondere alla chiamata della Nigeria: il mercato minaccia la sua permanenza a Bergamo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quella contro il Cagliari è stata l’ultima partita di Lookman con l’Atalanta prima della Coppa d’Africa. La domanda che molti tifosi della Dea si pongono non è quando ritornerà Ademola, ma se ritornerà. Già, a gennaio il Galatasaray è pronto a sferrare l’assalto all’attaccante ‘sfruttando’ come mediatore il connazionale Osimhen, che rivedrà nel ritiro della Nigeria.

Lookman, com’è andata l’ultima con l’Atalanta

Un’occasione super non sfruttata a inizio match, poi una gara senza chissà quali acuti. Il 2025 di Lookman all’Atalanta si è comunque chiuso con una vittoria preziosa per 2-1 ai danni del Cagliari. Un successo, su cui è impressa la firma di Scamacca, autore della doppietta con cui l’undici di Palladino ha mandato al tappeto gli avversari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, una prova tutt’altro che memorabile prima della partenza per rispondere alla convocazione di una Nigeria che in Marocco proverà a riscattarsi dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali 2026.

Coppa d’Africa, quante partite salterà Ademola

La Nigeria scalderà i motori il 16 dicembre con l’amichevole contro l’Egitto, poi scatterà la fase a gironi. Tre le partite certe delle Super Eagles, che fanno parte del Gruppo C: esordio con la Tanzania il 23 dicembre, poi la Tunisia il 27, quindi l’Uganda il 30. Ciò significa che Lookman salterà sicuramente le partite di campionato in programma contro Genoa, Inter e Roma.

Se la Nigeria dovesse centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, la sua assenza potrebbe prolungarsi fino a sei partite in caso di finalina o finale. Potrebbero dunque aggiungersi i match con Bologna, Pisa e Torino, con l’obiettivo di essere in campo per la sfida di Champions League del 21 gennaio contro l’Athletic Bilbao.

E se non tornasse più? Tentazione Galataray

Con l’arrivo di Palladino al posto di Juric, Lookman è sembrato nuovamente coinvolto nel progetto Atalanta, anche se quel contratto in scadenza nel 2027 è un aspetto che fa riflettere la società. Il nigeriano è incedibile a gennaio? ‘Nì’, nel senso che, se arrivasse un’offerta da 50 milioni (in estate l’Inter si era spinta fino a 45), la sua permanenza a Bergamo non sarebbe più così scontata. Sullo sfondo c’è sempre il Galatasaray, che monitora con attenzione anche la situazione di Salah a Liverpool.

Il club di Istanbul è pronto a piazzare un altro colpaccio dopo quelli di Osimhen e Sanè. E proprio il centravanti ex Napoli potrebbe rivelarsi l’arma per incassare il sì di Ademola. I due vivranno insieme l’esperienza della Coppa d’Africa e chissà che Victor non riesca a convincerlo ad accettare la Turchia.