Atalanta, nuovo capitolo della telenovela Lookman: l’incontro con Percassi, lo sfogo di Juric. Rispunta l’Inter?

Il desiderio di un nerazzurro diverso pesa ancora sul destino dell'attaccante nigeriano. Sembrava tornato il sereno, invece il caso resta ancora apertissimo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Altro che caso chiuso. Tra Ademola Lookman e l’Atalanta la crisi è tutt’altro che passata. La mancata convocazione per la gara contro il Lecce, già anticipata ieri, è stata spiegata da Ivan Juric con parole piuttosto dure nei confronti del giocatore. Se dall’incontro con la società sembrava si fosse messa una pietra sopra al passato, ora la situazione torna decisamente ingarbugliata. Con gennaio che diventa forse l’unica via d’uscita.

Lookman non c’è e il motivo lo spiega Juric

Lookman non giocherà contro il Lecce. Ma questo si sapeva già: la notizia era già emersa ieri con motivazioni non tecniche ma legate piuttosto ad un percorso da fare da parte del calciatore per mettersi alla pari con gli altri dopo il mancato ritiro. Invece il caso si è riaperto e pure in modo fragoroso. Ivan Juric si è espresso in questo modo sulla situazione: “Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Io voglio un altro livello umano, un’appartenenza diversa. In questo momento andremo avanti così“.

Ora la palla passa al giocatore

Da un lato, dunque, sembra che una porticina sia rimasta aperta. Dall’altro, però, è come riaprire una ferita che si stava rimarginando. O almeno era la sensazione che aveva lasciato l’incontro dell’attaccante nigeriano con il presidente Percassi. Invece siamo di nuovo punto e a capo. Perché ora c’è la possibilità che il 27enne nato a Londra risponda e allora sì che sarebbero guai.

Anche perché di Ivan Juric – da qualcuno considerato già a rischio – si può dire tutto ma non che non abbia carattere. L’ultima parola spetta sempre alla società ma l’allenatore appare stanco della tiritera e non lo ha nascosto a microfoni aperti: “Noi siamo l’Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani“.

L’Inter è sparita ma tornerà alla carica?

La verità è che la situazione andava risolta prima. Adesso, reintegro o no, lo strappo si è creato e non si ricuce da un giorno all’altro. Lookman voleva andare all’Inter: ha smesso di fatto di essere un giocatore dell’Atalanta da quando ha manifestato questo desiderio pubblicamente. La Dea, però, ne ha fatto una valutazione eccessiva per le casse dei nerazzurri di Milano. Questa pista si può riaprire a gennaio? Il tempo lo dirà. Marotta è stato chiaro ma nel calciomercato nulla può essere escluso. E l’Inter in quel ruolo non ha preso più nessuno, nonostante un’esigenza evidentemente avvertita.