Atalanta, Lookman torna furioso dalle gare con la Nigeria, cosa farà Juric ora?

Nigeria vicina all’eliminazione dai Mondiali: Osimhen e Lookman non bastano. Intanto l’attaccante della Dea torna in gruppo dopo un’estate turbolenta

Juric, “stai sereno”. La corsa della Nigeria verso il Mondiale si complica sempre più, ed ora, ad Ademola Lookman non resta che tentare il tutto per tutto con l’Atalanta per rientrare in gruppo quanto prima. Il pareggio per 1-1 in casa del Sudafrica, nell’ottava giornata delle qualificazioni africane, ha ridotto drasticamente le speranze delle Super Eagles. Nonostante la presenza di stelle come Victor Osimhen e Ademola Lookman, la nazionale nigeriana rischia seriamente di non raggiungere nemmeno i playoff interzona.

Un cammino deludente

Il percorso della Nigeria è stato segnato da troppi pareggi e pochi successi. Contro il Sudafrica serviva una vittoria per restare in corsa per il primo posto, l’unico che garantisce l’accesso diretto al Mondiale, ma l’1-1 ha compromesso tutto.

Vincendo le ultime due gare i nigeriani arriverebbero a quota 17 punti, ma anche così non avrebbero la certezza di entrare nei playoff, riservati solo alle migliori quattro seconde classificate dei gironi africani.

A differenza dell’Europa, in Africa il secondo posto non assicura nulla. Con diversi gruppi già vicini alla soglia dei 17 punti, anche un finale perfetto potrebbe non bastare. Il Sudafrica, invece, è in pole position per tornare al Mondiale dopo l’edizione casalinga del 2010.

Il ritorno di Lookman all’Atalanta

Mentre con la Nigeria non riesce a sorridere, Ademola Lookman si prepara a rientrare a Bergamo. Dopo settimane di lavoro individuale e un’estate complicata, l’attaccante tornerà ad allenarsi con il gruppo tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre. Juric lo reinserirà gradualmente, archiviando la punizione seguita al suo mancato trasferimento all’Inter.

La tentata separazione estiva, con il giocatore vicino all’addio, aveva creato frizioni con l’ambiente atalantino. Lookman era rimasto fuori da allenamenti e convocazioni per oltre un mese, mentre la squadra esordiva in campionato senza di lui.

Caso chiuso con la Dea

Ora che il “caso” può dirsi chiuso, il nigeriano tornerà a disposizione di Juric, pronto a essere reinserito nella rosa. Difficile, però, vederlo in campo già nella prossima sfida contro il Lecce, sebbene non sia escluso che Juric lo convochi comunque.

Più probabile, invece, un impiego dalla gara successiva contro il Torino. Sullo sfondo anche l’esordio in Champions League contro il PSG, occasione in cui Lookman potrebbe ritrovare minuti importanti.