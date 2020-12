Atalanta, Maehle supera le visite mediche

Il primo colpo del calciomercato di gennaio è già in Italia. Joakim Maehle, che ieri sedeva sulla panchina del Genk, oggi come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ è sbarcato a Bergamo dove ha sostenuto le visite mediche di rito.

Acquistato per 11 milioni di euro, Maehle martedì si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni ma non potrà scendere in campo per Atalanta-Sassuolo del 3 gennaio.

La sessione di calciomercato infatti apre ufficialmente solo il 4 gennaio, quindi Maehle dovrà aspettare almeno la gara dell’Epifana contro il Parma per strappare la prima convocazione da parte di Gasperini.

Maehle gioca prevalentemente come esterno destro e nella rosa dell’Atalanta dovrebbe occupare il ruolo di vice Hateboer, ruolo in cui Depaoli e Piccini non hanno convinto. Gasperini ha una nuova freccia.

OMNISPORT | 28-12-2020 19:48