Atalanta, tesoretto da 100 milioni: Gaetano e Savona i primi colpi, la richiesta di Sarri a Giuntoli

Le cessioni di Ederson e Palestra finanziano il nuovo corso nerazzurro: Giuntoli prepara i primi colpi per Sarri, che ha espresso anche un desiderio per l'attacco

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con la cessione di Ederson al Manchester United e quella ormai imminente di Palestra all’Inter, l’Atalanta si ritrova con un tesoretto da 100 milioni di euro, che consentirà al nuovo ds Giuntoli di esaudire le richieste di Sarri. La Dea cambia volto: si prepara ad abbandonare la difesa a tre per passare al 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico di Figline Valdarno, che dopo l’arrivo del giovane difensore centrale Ljubo Puljic, acquistato dal Bayern Monaco, attende altri rinforzi.

Atalanta, 100 milioni dalle cessioni di Ederson e Palestra

È ormai definito l’addio di Ederson. Il centrocampista brasiliano, convocato in extremis da Ancelotti ai Mondiali per sopperire all’infortunio di Wesley, si trasferisce al Manchester United nell’ambito di un’operazione da 48 milioni di euro complessivi. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma lo stesso calciatore ha confermato nei giorni scorsi il trasferimento in Premier League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È invece entrata nel vivo la trattativa con l’Inter per Palestra, destinata a concludersi diversamente rispetto al caso Lookman. Questa volta Marotta ha deciso di soddisfare le richieste della famiglia Percassi, arrivando ai 50 milioni di euro richiesti. La fumata bianca è imminente: il club di viale della Liberazione vuole infatti consegnare a Chivu il sostituto di Dumfries il prima possibile.

Giuntoli punta su Gaetano: è il regista scelto da Sarri

Il primo dispetto di Giuntoli alla Juventus si chiama Gianluca Gaetano. L’Atalanta ha sorpassato i bianconeri nella corsa al centrocampista, anche se manca ancora l’intesa con il Cagliari, che lo valuta 20 milioni di euro. Finora l’offerta nerazzurra non è andata oltre i 14 milioni, ma filtra ottimismo.

L’ex Napoli è considerato il regista ideale per il calcio di Sarri, dopo l’exploit vissuto in Sardegna sotto la guida di Pisacane. In mezzo al campo piace molto anche Jashari, acquistato dal Milan appena una stagione fa per 40 milioni dal Bruges. Se la Dea fiuta l’affare, in casa rossonera si teme un De Ketelaere-bis.

Savona nel mirino: l’Atalanta ha trovato il sostituto di Palestra

L’ultima stagione di Nicolò Savona è stata fortemente condizionata dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi: l’ultima presenza risale infatti al 22 gennaio. Giuntoli, però, conosce bene le qualità del terzino destro classe 2003, cresciuto nella Juventus e oggi al Nottingham Forest. Il giocatore potrebbe rilanciarsi alla corte di Sarri, ma proprio per le sue condizioni fisiche non ancora del tutto recuperate l’Atalanta punta a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La richiesta di Sarri a Giuntoli

C’è un giocatore che Sarri tornerebbe ad allenare molto volentieri: Mattia Zaccagni. L’operazione è tutt’altro che semplice, visto che si parla del capitano e numero 10 della Lazio. Tuttavia, i 31 anni dell’esterno offensivo, il blocco soft del mercato imposto al club di Lotito e la solidità economica dell’Atalanta potrebbero aprire scenari inattesi. Ora spetta a Giuntoli provare a piazzare la zampata decisiva al momento giusto.