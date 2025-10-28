Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali. Allegri punta su Gimenez accanto a Leao. La scelta di Juric su Carnesecchi

Sfida importantissima per entrambe le squadre quella che va in scena alle 20.45 a Bergamo. Juric spera di ritrovare il miglior Lookman per invertire un momento negativo, Allegri punta su Leao.

Tutto pronto per una delle grandi sfide del nono turno della serie A. Atalanta e Milan scendono in campo con obiettivi diversi ma entrambe con grande voglia di vincere. I nerazzurri di casa hanno disperato bisogno di dare una scossa al campionato dopo una partenza con il freno a mano tirato, mentre la squadra di Allegri vuole tornare a vincere dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Pisa.

L’undici dell’Atalanta: Lookman c’è

L’Atalanta vuole provare a guarire dalle pareggite cronica. La formazione nerazzurra ha cominciato con molte incertezza la nuova stagione e la sfida contro il Milan rappresenta un bivio molto importante per Juric. La fatica comincia a salire e di pari passi anche la tensione per risultati che fino a questo momento non sono stati per nulla soddisfacenti. La speranza è quella di ritrovare il miglior Lookman, l’attaccante nigeriano dopo la telenovela di mercato è ancora a secco in campionato. E stasera sarà protagonista di un reparto avanzato inedito con De Ketelaere a fargli da compagno. In porta nonostante la ramanzina dopo l’ultimo turno di campionato ci sarà Carnesecchi che guida la difesa formata da Kossonou, Hien, e Ahonor. A centrocampo Bernasconi e Zappacosta sulle fasce con De Roon ed Ederson al centro.

La formazione del Milan: le scelte di Allegri

Allegri recupera solo l’inglese Loftus-Cheek per la difficile sfida di Bergamo. Il centrocampista inglese però resta fuori dalle scelte e al suo poso ci sarà l’ex Torino, Ricci che sembra dare più garanzie al tecnico rossonero. Al centro della difesa torna Tomori dopo la presenza di De Winter nell’ultimo turno di campionato. A sinistra ancora indisponibile Estupinan, al suo posto ci sarà Bartesaghi. Grande opportunità in attacco per Gimenez, l’attaccante messicano è costantemente sotto la lente di ingrandimento e stavolta toccherà a lui provare ad aprire gli spazi per un Rafael Leao che sta trovando la condizione migliore.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pašalić, Lookman; De Ketelaere. All. Juric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri