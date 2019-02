Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Gara dal sapore di Champions League, a Bergamo, tra Atalanta e Milan. Gli orobici sono imbattuti nelle ultime sette sfide contro il Diavolo (due vittorie e cinque pareggi). Da ricordare che la squadra di Gasperini ha anche il miglior attacco dell'intera Serie A (50 gol).

Entrambe non perdono, in campionato, da sei giornate consecutive. Gasperini si affiderà al 3-4-2-1 con Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata, il super bomber della squadra. 4-3-3 per Gattuso che conferma il tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu.

ATALANTA-MILAN (sabato, ore 20.30)

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

SPORTAL.IT | 15-02-2019 07:45