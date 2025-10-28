Atalanta-Milan, Lookman segna dopo il mancato rosso: polemiche per l’entrata killer su Fofana, cosa dice il regolamento

Il giocatore dell’Atalanta torna a segnare dopo una lunga astinenza, ma la sua rete arriva qualche minuto dopo aver commesso un bruttissimo fallo ai danni di Fofana che avrebbe meritato il rosso

Ademola Lookman si sblocca, forse torna anche a sorridere. Dopo una lunghissima estate di mercato, un braccio di ferro terribile con l’Atalanta ora arriva un gol che mancava da troppo. Ma nella sfida con il Milan, la rete del nigeriano non genera applausi ma polemiche. Qualche minuto prima di battere Maignan, il giocatore infatti si rende protagonista di un brutto fallo su Fofana che non viene sanzionato da Doveri.

L’episodio controverso

Dopo il gol iniziale dei rossoneri, è l’Atalanta che prende il pallino del gioco in mano. I giocatori di Juric provano a venire fuori da un momento negativo e si lancia all’attacco con veemenza, anche troppa per quanto accade nel corso di un contatto in area di rigore tra Lookman e Fofana. L’attaccante nigeriano prova a farsi spazio in area di rigore ma perde il pallone e per recuperarlo commette un fallo molto brutto nei confronti di Fofana. Ci sono gli estremi anche per il cartellino rosso, ma l’arbitro Doveri decide di assegnare solo il calcio di punizione per il Milan. E dopo qualche minuto è proprio Lookman a realizzare la rete del pareggio.

Atalanta-Milan: le emozioni del match

Le proteste dei tifosi del Milan

Già prima della rete dell’1-1 messa a segno proprio da Lookman, i tifosi del Milan già si scagliano contro l’arbitro Doveri: “In ritardo evidente prende la caviglia con i tacchetti e con il piede a martello. Nemmeno giallo ovviamente”, scrive Lorenzo. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Lookman su Fofana era da rosso ma non gli hanno dato nemmeno giallo”. E tra i tifosi rossoneri c’è chi se la prende con la società: “Quando non conti niente nel palazzo è così. Il rigore con la Fiorentina lo pagherai per mesi”. Mentre Van accusa i giocatori di un atteggiamento passivo: “Ci fosse mai un nostro giocatore che si avvicina all’arbitro”.

Cosa dice il regolamento

L’intervento di Lookman è sembrato sin dalle prime immagini molto brutto. Il giocatore dell’Atalanta si rende protagonista, anche se in maniera involontaria, di una vera e propria entrata killer. Arrivando a colpire con il piede a martello sopra la caviglia del giocatore del Milan, un intervento che va sanzionato con il cartellino rosso. E se la gravità del fallo non è stata rivelata da Doveri, doveva essere il Var a segnalare al direttore di gara la necessità di prendere un provvedimento nei confronti del giocatore della squadra di Juric. In casi del genere il regolamento è molto chiaro, c’è il rosso quando “un calciatore eccede nell’uso della forza necessaria e mette in pericolo l’incolumità di un avversario. Un impatto diretto e violento con i tacchetti sopra la caviglia rientra tipicamente in questa categoria. Non è necessario che l’infortunio si verifichi, basta il rischio”.