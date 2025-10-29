Atalanta-Milan, moviola: Lookman graziato ma a lamentarsi è solo Juric, cosa è successo

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri a Bergamo nel turno infrasettimanale di serie A analizzata dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Milan-Atalanta – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como ma come se l’è cavata il fischietto laziale ieri?

I precedenti di Doveri con Atalanta e Milan

Doveri aveva arbitrato il Milan per 33 volte con un bilancio totale di 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. 21 sono state invece le volte che si è trovato ad arbitrare l’Atalanta, con un bilancio di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo confronto tra le due squadre diretto da Doveri risale alla stagione 2019/2020, un Milan-Atalanta a porte chiuse per il COVID finito 1-1 con le reti di Calhanoglu e Duvan Zapata.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Moro con Manganiello IV uomo, Chiffi al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gimenez, Modric. Brescianini, Gabbia.

Atalanta-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ primo giallo del match: Gimenez abbatte De Ketelaere e viene ammonito. Proteste dell’Atalanta per un brutto intervento di Gabbia non fischiato. Al 30′ pestone di Lookman ai danni di Fofana nell’area del Milan, l’arbitro si limita a fischiare fallo senza ammonire il nigeriano. Molto nervoso Juric che si lamenta spesso con l’arbitro. Regolare al 35′ il gol del pari di Lookman che parte in posizione regolare, il check del Var certifica che non c’era fuorigioco. Al 33′ richiamo verbale a Pavlovic da parte di Doveri, per un piccolo scontro a palla lontana con De Ketelaere. Nella ripresa ancora contestato spesso Doveri da parte del pubblico della Dea. Al 77’ giallo per Modric per fallo su Pasalic. Al 90′ protesta il pubblico perchè ferma un’azione sotto porta della Dea con la porta sguarnita per fallo su Maignan. Al 93′ ammonito Brescianini per fallo di imprudenza, subito dopo giallo anche per Gabbia, intervenuto duramente su Lookman. Dopo il recupero Atalanta-Milan finisce 1-1.

La moviola di Marelli

Sui casi caldi del match ha detto la sua Luca Marelli. L’esperto di Dazn in particolare ha sottolineato un errore iniziale di Doveri: “Lookman ha rischiato parecchio, ci stava il giallo per step on foot”.

Il parere di Calvarese

Anche per Gianpaolo Calvarese c’è stato un errore. Sul suo sito il talent di Prime osserva: “L’arbitro sbaglia a non ammonire il calciatore nigeriano. Infatti l’intervento andava sanzionato con un cartellino giallo: sarebbe stato esagerato il rosso, perché manca la velocità e non è dunque un fallo grave di gioco”.