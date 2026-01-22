Atalanta, la mossa di Osimhen per portare Lookman via dall’Italia: la lite in Coppa d’Africa è cancellata

Rientrato dalla Coppa d'Africa, Ademola si è messo subito in evidenza confezionando l'assist per Krstovic che fatto illudere l'Atalanta. Ma la permanenza a Bergamo non è sicura

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Atalanta ha ritrovato Lookman. Di ritorno dalla Coppa d’Africa, Palladino l’ha gettato nella mischia nel finale della partita di Champions League persa con l’Athletic Bilbao e il nigeriano ha risposto subito presente con l’assist per Krstovic. C’è, però, una minaccia che arriva dalla Turchia e che potrebbe mettere a rischio la permanenza dell’attaccante a Bergamo: si tratta di Victor Osimhen, uscito ieri allo scoperto su Ademola.

Atalanta, il timbro di Lookman

In questa sessione di mercato la Dea ha già piazzato un colpo importante in attacco: Jack Raspadori. Per il 25enne di Bentivoglio, che era stato messo in lista di sbarco dall’Atletico Madrid a distanza di soli pochi mesi dal suo acquisto, la famiglia Percassi ha staccato un assegno da 22 milioni soffiandolo alla Roma e al Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un investimento rilevante che in tanti hanno immediatamente associato a Lookman e ai suoi mal di pancia estivi: Raspa è la chiave che apre all’addio di Ademola? Il mercato volge alla chiusura, per cui sta entrando nella sua fase più calda: nulla è da escludere, ma intanto il nigeriano – rientrato dalla Coppa d’Africa – ha inciso subito confezionando l’assist del 2-3 a Krstovic che ha fatto illudere la New Balance Arena. Nel bel mezzo di una stagione che vede l’Atalanta costretta a rincorrere le squadre di vertice per rientrare tra le prime quattro si può rinunciare a un elemento del suo calibro?

La minaccia si chiama Osimhen

Al termine della sfida di Champions che il Galatasaray ha pareggiato 1-1 con l’Atletico Madrid, l’ex Napoli Osimhen è uscito allo scoperto confessando di ‘essere al lavoro’ per portare Lookman a Istanbul. Non è un mistero che il 28enne nato a Londra sia particolarmente apprezzato in Turchia . Da settimane, ormai, si parla dell’interessamento di Fenerbahce e Galatasaray per un derby di mercato che potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni, nonostante i giallorossi stiano definendo proprio in queste ore l’acquisto di Noa Lang dal Napoli.

“Sto cercando di convincere Onyedika e Lookman – ha dichiarato il centravanti mascherato facendo riferimento ai due connazionali -. A loro ho parlato tanto del Galatasaray e dei suoi tifosi. Mi piacerebbe molto che venissero a giocare qui, in uno dei club più importanti del mondo”. Insomma, Osimhen si è improvvisato anche procuratore.

La lite in Coppa d’Africa è cancellata

Nel corso della fase a gironi della Coppa d’Africa, i due compagni di squadra avevano fatto discutere per una lite furibonda in campo durante il match che la Nigeria stava stravincendo col Mozambico. In realtà, era stato Osimhen ad attaccare Lookman prima di chiedere il cambio perché fuori controllo.

Nel post partita s’era addirittura ipotizzato che l’ex punta del Napoli potesse lasciare il ritiro, ma poi lo strappo si è ricucito e l’emergenza è rientrata. Nonostante la coppia d’oro, le Super Eagles non sono però riuscite a riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali 2026: il terzo posto finale in Marocco con la vittoria ai rigori contro l’Egitto di Salah rappresenta solamente una magra consolazione.