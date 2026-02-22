Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Atalanta-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Napoli di Serie A 2025-26, 26a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

AtalantaNapoli è un big match della 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea arriva al 7° posto con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 34 gol fatti, 21 subiti), i partenopei sono 3° con 50 punti (15 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 38 reti segnate, 25 incassate). Sfida da piani alti: l’Atalanta cerca continuità europea, il Napoli vuole consolidare il podio.


Probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Le scelte vanno chiarendosi: la Dea dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Scamacca riferimento centrale e la coppia alle spalle formata da Samardzic e Zalewski. Sulle corsie, soluzioni di corsa con Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra; in mezzo, equilibrio affidato a de Roon e Ederson. In difesa si va verso Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Attenzione alle assenze: out De Ketelaere. Il Napoli, pure in emergenza, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: davanti Hojlund, supportato da Politano e Vergara. Corsie a tutta fascia con Gutierrez e Olivera, regia a Lobotka con Elmas mezzala. Dietro, linea a tre con Beukema, Buongiorno, Juan Jesus. Considerate le molte indisponibilità, non si escludono ballottaggi e qualche rotazione dell’ultima ora.

  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.
    V:Sport
  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Hojlund.
    V:Sport

Gli indisponibili di Atalanta-Napoli

Capitolo assenze: la Dea perde qualità tra le linee con De Ketelaere ai box e dovrà attingere alla profondità di rosa. Il Napoli è in piena gestione emergenza: difesa e mediana rimescolate, con uomini cardine ai margini e rotazioni obbligate che potrebbero incidere su ritmo e coperture. Nessuno squalificato segnalato al momento, ma i tecnici valuteranno fino alla rifinitura eventuali recuperi lampo.

  • Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.
  • Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Spinazzola (infortunio muscolare), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), Anguissa (ernia), McTominay (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

L’Atalanta arriva in spinta: tre successi e due pareggi nelle ultime cinque confermano condizione e fiducia. Il Napoli alterna colpi pesanti e qualche frenata, ma la produzione offensiva resta elevata. Due squadre che arrivano al confronto con inerzia positiva e motivazioni forti.

Atalanta x ok x ok ok
Napoli ok ko ok ok x

Dettaglio degli ultimi risultati:

  • Atalanta

Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0; Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2.

  • Napoli

Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3; Napoli-Roma 2-2.

L’arbitro di Atalanta-Napoli

Dirige Daniele Chiffi, assistenti CecconiMoro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo. In Serie A 2025/26 Chiffi ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 25 ammonizioni e 2 espulsioni, 28 fuorigioco segnalati; media di 2,7 cartellini a partita. Fischio equilibrato, ma tolleranza medio-bassa sul gioco duro.

Informazioni interessanti

Storicamente, tra Atalanta e Napoli il pareggio è merce rara: negli ultimi incroci ha dominato l’alternanza di successi, con i partenopei spesso prolifici. Il trend recente racconta di gare ricche di gol, con media alta per incontro e un andata vinta dal Napoli che può spostare inerzia e fiducia. La Dea, però, nel 2026 viaggia forte: rendimento da vertice e imbattibilità che pesa. I campani, al contrario, hanno cumulato diversi pareggi e hanno concesso più del solito, specialmente su rigore. Occhio ai dettagli: le ripartenze dell’Atalanta stanno diventando un’arma letale, mentre il Napoli nelle sfide d’alta classifica ha tenuto un passo importante. Tra i protagonisti annunciati spiccano Scamacca, spesso ispirato contro i campani, e Elmas, che su questo campo ha feeling con il gol. Partita aperta, contrasti tattici affascinanti e un contesto da grande evento.

  • Nelle ultime 21 sfide in A solo un pari: 8 vittorie Atalanta e 12 del Napoli; i partenopei hanno vinto 6 delle ultime 8 contro la Dea, segnando almeno due reti nei successi.
  • Dal 2018/19 in poi, sempre almeno due gol a gara tra queste squadre; dopo il 3-1 dell’andata, il Napoli insegue la doppietta stagionale come nel 2022/23.
  • L’Atalanta ha perso le ultime quattro gare interne con il Napoli: striscia negativa che pesa sulla vigilia.
  • Nel 2026 la Dea sarebbe seconda per punti fatti in A ed è imbattuta nel nuovo anno.
  • Il Napoli ha pareggiato più di tutti nel 2026 e ha concesso 8 reti nelle ultime quattro uscite, dopo una lunga fase solida.
  • Nei confronti diretti tra squadre attualmente in top-7, il Napoli ha raccolto 15 punti: passo da grande.
  • Con Palladino in panchina, l’Atalanta è letale in contropiede: 24 tiri da ripartenza nel periodo, 4 nell’ultimo match casalingo.
  • Il Napoli ha subìto più rigori di tutti (8) e più gol dal dischetto (6): dettaglio da non sottovalutare.
  • Scamacca ha già colpito 3 volte il Napoli, due reti nelle ultime due sfide contro i partenopei.
  • Elmas ha segnato 3 gol alla Dea, tutti alla New Balance Arena: feeling speciale con Bergamo.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Napoli

Possesso palla: Napoli 57,5% più palleggio rispetto all’Atalanta (53,7%). Gli azzurri hanno segnato 38 gol (precisione al tiro 48,95%), la Dea 34 (45,82%) ma con più clean sheet (10 a 9). Difese vicine: 21 reti concesse Atalanta, 25 il Napoli. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,0). Corner e volume di gioco alti per entrambe: gara che promette intensità e occasioni da entrambe le parti.

Giocatori: capocannonieri Krstovic (Atalanta) 7 gol e Hojlund (Napoli) 8. Assist-man: Krstovic 4 per la Dea, Giovane 5 per gli azzurri. Più cartellini gialli tra gli azzurri per Juan Jesus (6); rossi: Mazzocchi 1. Tra i portieri, clean sheet: Carnesecchi 10, Milinkovic-Savic 7.

Atalanta Napoli
Partite giocate 25 25
Vittorie 11 15
Pareggi 9 5
Sconfitte 5 5
Gol fatti 34 38
Gol subiti 21 25
Possesso palla (%) 53,7 57,5
Tiri nello specchio 115 117
Precisione tiro (%) 45,82 48,95
Clean sheet 10 9
Cartellini gialli 38 33
Cartellini rossi 2 2
Capocannoniere Krstovic 7 Hojlund 8
Top assistman Krstovic 4 Giovane 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Atalanta-Napoli e a che ora?

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00 (Serie A 2025-26, 26a giornata).

Dove si gioca Atalanta-Napoli?

Alla New Balance Arena di Bergamo.

Chi è l’arbitro di Atalanta-Napoli?

Daniele Chiffi, con assistenti Cecconi–Moro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Torino
Atalanta - Napoli
Milan - Parma
Roma - Cremonese
SERIE B:
Juve Stabia - Modena
Reggiana - Avellino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio