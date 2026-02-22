Atalanta-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Napoli di Serie A 2025-26, 26a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Atalanta–Napoli è un big match della 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea arriva al 7° posto con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 34 gol fatti, 21 subiti), i partenopei sono 3° con 50 punti (15 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 38 reti segnate, 25 incassate). Sfida da piani alti: l’Atalanta cerca continuità europea, il Napoli vuole consolidare il podio.

Probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Le scelte vanno chiarendosi: la Dea dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Scamacca riferimento centrale e la coppia alle spalle formata da Samardzic e Zalewski. Sulle corsie, soluzioni di corsa con Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra; in mezzo, equilibrio affidato a de Roon e Ederson. In difesa si va verso Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Attenzione alle assenze: out De Ketelaere. Il Napoli, pure in emergenza, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: davanti Hojlund, supportato da Politano e Vergara. Corsie a tutta fascia con Gutierrez e Olivera, regia a Lobotka con Elmas mezzala. Dietro, linea a tre con Beukema, Buongiorno, Juan Jesus. Considerate le molte indisponibilità, non si escludono ballottaggi e qualche rotazione dell’ultima ora.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. V:Sport

Gli indisponibili di Atalanta-Napoli

Capitolo assenze: la Dea perde qualità tra le linee con De Ketelaere ai box e dovrà attingere alla profondità di rosa. Il Napoli è in piena gestione emergenza: difesa e mediana rimescolate, con uomini cardine ai margini e rotazioni obbligate che potrebbero incidere su ritmo e coperture. Nessuno squalificato segnalato al momento, ma i tecnici valuteranno fino alla rifinitura eventuali recuperi lampo.

Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato. Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Spinazzola (infortunio muscolare), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), Anguissa (ernia), McTominay (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

L’Atalanta arriva in spinta: tre successi e due pareggi nelle ultime cinque confermano condizione e fiducia. Il Napoli alterna colpi pesanti e qualche frenata, ma la produzione offensiva resta elevata. Due squadre che arrivano al confronto con inerzia positiva e motivazioni forti.

Atalanta x ok x ok ok Napoli ok ko ok ok x

Dettaglio degli ultimi risultati:

Atalanta

Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0; Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2.

Napoli

Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3; Napoli-Roma 2-2.

L’arbitro di Atalanta-Napoli

Dirige Daniele Chiffi, assistenti Cecconi–Moro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo. In Serie A 2025/26 Chiffi ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 25 ammonizioni e 2 espulsioni, 28 fuorigioco segnalati; media di 2,7 cartellini a partita. Fischio equilibrato, ma tolleranza medio-bassa sul gioco duro.

Informazioni interessanti

Storicamente, tra Atalanta e Napoli il pareggio è merce rara: negli ultimi incroci ha dominato l’alternanza di successi, con i partenopei spesso prolifici. Il trend recente racconta di gare ricche di gol, con media alta per incontro e un andata vinta dal Napoli che può spostare inerzia e fiducia. La Dea, però, nel 2026 viaggia forte: rendimento da vertice e imbattibilità che pesa. I campani, al contrario, hanno cumulato diversi pareggi e hanno concesso più del solito, specialmente su rigore. Occhio ai dettagli: le ripartenze dell’Atalanta stanno diventando un’arma letale, mentre il Napoli nelle sfide d’alta classifica ha tenuto un passo importante. Tra i protagonisti annunciati spiccano Scamacca, spesso ispirato contro i campani, e Elmas, che su questo campo ha feeling con il gol. Partita aperta, contrasti tattici affascinanti e un contesto da grande evento.

Nelle ultime 21 sfide in A solo un pari: 8 vittorie Atalanta e 12 del Napoli ; i partenopei hanno vinto 6 delle ultime 8 contro la Dea, segnando almeno due reti nei successi.

e 12 del ; i partenopei hanno vinto 6 delle ultime 8 contro la Dea, segnando almeno due reti nei successi. Dal 2018/19 in poi, sempre almeno due gol a gara tra queste squadre; dopo il 3-1 dell’andata, il Napoli insegue la doppietta stagionale come nel 2022/23.

insegue la doppietta stagionale come nel 2022/23. L’ Atalanta ha perso le ultime quattro gare interne con il Napoli : striscia negativa che pesa sulla vigilia.

ha perso le ultime quattro gare interne con il : striscia negativa che pesa sulla vigilia. Nel 2026 la Dea sarebbe seconda per punti fatti in A ed è imbattuta nel nuovo anno.

sarebbe seconda per punti fatti in A ed è imbattuta nel nuovo anno. Il Napoli ha pareggiato più di tutti nel 2026 e ha concesso 8 reti nelle ultime quattro uscite, dopo una lunga fase solida.

ha pareggiato più di tutti nel 2026 e ha concesso 8 reti nelle ultime quattro uscite, dopo una lunga fase solida. Nei confronti diretti tra squadre attualmente in top-7, il Napoli ha raccolto 15 punti: passo da grande.

ha raccolto 15 punti: passo da grande. Con Palladino in panchina, l’ Atalanta è letale in contropiede: 24 tiri da ripartenza nel periodo, 4 nell’ultimo match casalingo.

in panchina, l’ è letale in contropiede: 24 tiri da ripartenza nel periodo, 4 nell’ultimo match casalingo. Il Napoli ha subìto più rigori di tutti (8) e più gol dal dischetto (6): dettaglio da non sottovalutare.

ha subìto più rigori di tutti (8) e più gol dal dischetto (6): dettaglio da non sottovalutare. Scamacca ha già colpito 3 volte il Napoli , due reti nelle ultime due sfide contro i partenopei.

ha già colpito 3 volte il , due reti nelle ultime due sfide contro i partenopei. Elmas ha segnato 3 gol alla Dea, tutti alla New Balance Arena: feeling speciale con Bergamo.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Napoli

Possesso palla: Napoli 57,5% più palleggio rispetto all’Atalanta (53,7%). Gli azzurri hanno segnato 38 gol (precisione al tiro 48,95%), la Dea 34 (45,82%) ma con più clean sheet (10 a 9). Difese vicine: 21 reti concesse Atalanta, 25 il Napoli. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,0). Corner e volume di gioco alti per entrambe: gara che promette intensità e occasioni da entrambe le parti.

Giocatori: capocannonieri Krstovic (Atalanta) 7 gol e Hojlund (Napoli) 8. Assist-man: Krstovic 4 per la Dea, Giovane 5 per gli azzurri. Più cartellini gialli tra gli azzurri per Juan Jesus (6); rossi: Mazzocchi 1. Tra i portieri, clean sheet: Carnesecchi 10, Milinkovic-Savic 7.

Atalanta Napoli Partite giocate 25 25 Vittorie 11 15 Pareggi 9 5 Sconfitte 5 5 Gol fatti 34 38 Gol subiti 21 25 Possesso palla (%) 53,7 57,5 Tiri nello specchio 115 117 Precisione tiro (%) 45,82 48,95 Clean sheet 10 9 Cartellini gialli 38 33 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Krstovic 7 Hojlund 8 Top assistman Krstovic 4 Giovane 5

FAQ Quando si gioca Atalanta-Napoli e a che ora? Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00 (Serie A 2025-26, 26a giornata). Dove si gioca Atalanta-Napoli? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Napoli? Daniele Chiffi, con assistenti Cecconi–Moro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo.