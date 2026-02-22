Atalanta-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta–Napoli è un big match della 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea arriva al 7° posto con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 34 gol fatti, 21 subiti), i partenopei sono 3° con 50 punti (15 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 38 reti segnate, 25 incassate). Sfida da piani alti: l’Atalanta cerca continuità europea, il Napoli vuole consolidare il podio.
Probabili formazioni di Atalanta-Napoli
Le scelte vanno chiarendosi: la Dea dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Scamacca riferimento centrale e la coppia alle spalle formata da Samardzic e Zalewski. Sulle corsie, soluzioni di corsa con Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra; in mezzo, equilibrio affidato a de Roon e Ederson. In difesa si va verso Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Attenzione alle assenze: out De Ketelaere. Il Napoli, pure in emergenza, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: davanti Hojlund, supportato da Politano e Vergara. Corsie a tutta fascia con Gutierrez e Olivera, regia a Lobotka con Elmas mezzala. Dietro, linea a tre con Beukema, Buongiorno, Juan Jesus. Considerate le molte indisponibilità, non si escludono ballottaggi e qualche rotazione dell’ultima ora.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. V:Sport
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Hojlund. V:Sport
Gli indisponibili di Atalanta-Napoli
Capitolo assenze: la Dea perde qualità tra le linee con De Ketelaere ai box e dovrà attingere alla profondità di rosa. Il Napoli è in piena gestione emergenza: difesa e mediana rimescolate, con uomini cardine ai margini e rotazioni obbligate che potrebbero incidere su ritmo e coperture. Nessuno squalificato segnalato al momento, ma i tecnici valuteranno fino alla rifinitura eventuali recuperi lampo.
- Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), De Ketelaere (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Spinazzola (infortunio muscolare), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), Anguissa (ernia), McTominay (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
L’Atalanta arriva in spinta: tre successi e due pareggi nelle ultime cinque confermano condizione e fiducia. Il Napoli alterna colpi pesanti e qualche frenata, ma la produzione offensiva resta elevata. Due squadre che arrivano al confronto con inerzia positiva e motivazioni forti.
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Atalanta
Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0; Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2.
- Napoli
Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3; Napoli-Roma 2-2.
L’arbitro di Atalanta-Napoli
Dirige Daniele Chiffi, assistenti Cecconi–Moro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo. In Serie A 2025/26 Chiffi ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 25 ammonizioni e 2 espulsioni, 28 fuorigioco segnalati; media di 2,7 cartellini a partita. Fischio equilibrato, ma tolleranza medio-bassa sul gioco duro.
Informazioni interessanti
Storicamente, tra Atalanta e Napoli il pareggio è merce rara: negli ultimi incroci ha dominato l’alternanza di successi, con i partenopei spesso prolifici. Il trend recente racconta di gare ricche di gol, con media alta per incontro e un andata vinta dal Napoli che può spostare inerzia e fiducia. La Dea, però, nel 2026 viaggia forte: rendimento da vertice e imbattibilità che pesa. I campani, al contrario, hanno cumulato diversi pareggi e hanno concesso più del solito, specialmente su rigore. Occhio ai dettagli: le ripartenze dell’Atalanta stanno diventando un’arma letale, mentre il Napoli nelle sfide d’alta classifica ha tenuto un passo importante. Tra i protagonisti annunciati spiccano Scamacca, spesso ispirato contro i campani, e Elmas, che su questo campo ha feeling con il gol. Partita aperta, contrasti tattici affascinanti e un contesto da grande evento.
- Nelle ultime 21 sfide in A solo un pari: 8 vittorie Atalanta e 12 del Napoli; i partenopei hanno vinto 6 delle ultime 8 contro la Dea, segnando almeno due reti nei successi.
- Dal 2018/19 in poi, sempre almeno due gol a gara tra queste squadre; dopo il 3-1 dell’andata, il Napoli insegue la doppietta stagionale come nel 2022/23.
- L’Atalanta ha perso le ultime quattro gare interne con il Napoli: striscia negativa che pesa sulla vigilia.
- Nel 2026 la Dea sarebbe seconda per punti fatti in A ed è imbattuta nel nuovo anno.
- Il Napoli ha pareggiato più di tutti nel 2026 e ha concesso 8 reti nelle ultime quattro uscite, dopo una lunga fase solida.
- Nei confronti diretti tra squadre attualmente in top-7, il Napoli ha raccolto 15 punti: passo da grande.
- Con Palladino in panchina, l’Atalanta è letale in contropiede: 24 tiri da ripartenza nel periodo, 4 nell’ultimo match casalingo.
- Il Napoli ha subìto più rigori di tutti (8) e più gol dal dischetto (6): dettaglio da non sottovalutare.
- Scamacca ha già colpito 3 volte il Napoli, due reti nelle ultime due sfide contro i partenopei.
- Elmas ha segnato 3 gol alla Dea, tutti alla New Balance Arena: feeling speciale con Bergamo.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Napoli
Possesso palla: Napoli 57,5% più palleggio rispetto all’Atalanta (53,7%). Gli azzurri hanno segnato 38 gol (precisione al tiro 48,95%), la Dea 34 (45,82%) ma con più clean sheet (10 a 9). Difese vicine: 21 reti concesse Atalanta, 25 il Napoli. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,0). Corner e volume di gioco alti per entrambe: gara che promette intensità e occasioni da entrambe le parti.
Giocatori: capocannonieri Krstovic (Atalanta) 7 gol e Hojlund (Napoli) 8. Assist-man: Krstovic 4 per la Dea, Giovane 5 per gli azzurri. Più cartellini gialli tra gli azzurri per Juan Jesus (6); rossi: Mazzocchi 1. Tra i portieri, clean sheet: Carnesecchi 10, Milinkovic-Savic 7.
|Atalanta
|Napoli
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|11
|15
|Pareggi
|9
|5
|Sconfitte
|5
|5
|Gol fatti
|34
|38
|Gol subiti
|21
|25
|Possesso palla (%)
|53,7
|57,5
|Tiri nello specchio
|115
|117
|Precisione tiro (%)
|45,82
|48,95
|Clean sheet
|10
|9
|Cartellini gialli
|38
|33
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Krstovic 7
|Hojlund 8
|Top assistman
|Krstovic 4
|Giovane 5
FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Napoli e a che ora?
-
Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00 (Serie A 2025-26, 26a giornata).
- Dove si gioca Atalanta-Napoli?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Napoli?
-
Daniele Chiffi, con assistenti Cecconi–Moro, IV Zufferli, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo.
