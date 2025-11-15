Atalanta, nuovo caso Lookman alle porte: accordo col Galatasaray, Percassi andrà in guerra per Palladino? 

Secondo la stampa turca l’attaccante avrebbe già raggiunto l’intesa economica col club di Istanbul, che vuole affiancarlo all’amico Osimhen: cosa farà stavolta la Dea?

Un nuovo caso Lookman potrebbe scoppiare presto all’Atalanta: secondo la stampa turca il Galatasaray avrebbe già raggiunto l’accordo con l’attaccante nigeriano ed è pronto ad andare all’assalto del suo cartellino nel mercato di gennaio. Cosa faranno i Percassi? Stavolta cederanno o andranno in guerra per trattenere l’attaccante da mettere a disposizione di Raffaele Palladino?

Atalanta, nuovo caso Lookman all’orizzonte

Nell’Atalanta è sistemata una bomba a orologeria, pronta a brillare nel mercato di gennaio: dopo il no all’offerta dell’Inter nella finestra estiva, la querelle col giocatore, la messa fuori rosa temporanea e il successivo reintegro, il caso Lookman potrebbe tornare a esplodere in casa nerazzurra. L’attaccante è infatti finito nel mirino del Galatasaray, che punta a strapparlo alla Dea già nella prossima sessione invernale del calciomercato.

L’accordo col Galatasaray di Osimhen

La notizia arriva dalla Turchia, precisamente dal portale Fanatik, secondo cui non solo il Galatasaray avrebbe intenzioni serissime su Lookman, ma avrebbe addirittura già raggiunto l’accordo economico con l’attaccante dell’Atalanta. L’obiettivo del club turco è quello di riproporre in maglia giallorossa l’esplosivo duo d’attacco della Nigeria, composto da Victor Osimhen e, appunto, da Lookman: negli ultimi giorni il forcing dell’ex centravanti del Napoli sul connazionale è diventato sempre più pressante, fino a convincere Lookman a dire sì al Galatasaray.

Il no all’Inter e l’offerta dei turchi

Ora, però, per il Gala viene la parte più difficile: convincere l’Atalanta a cedere il suo pezzo più pregiato. Qualche mese fa i Percassi imposero un secco no di fronte alla volontà di Lookman di fare le valigie e trasferirsi all’Inter: i 45 milioni di euro messi sul piatto da Beppe Marotta vennero giudicati troppo pochi, scatenando la reazione furiosa del giocatore e il suo allontanamento temporaneo dal resto della squadra. Secondo Fanatik il Galatasaray aprirebbe la trattativa per Lookman con una somma addirittura più bassa, attorno ai 40 milioni di euro.

Il dilemma dei Percassi

Cosa faranno i Percassi? Andranno in guerra con il Gala e lo stesso Lookman, per difendere il patrimonio tecnico dell’Atalanta appena messo a disposizione del nuovo allenatore Raffaele Palladino, a cui oggi stesso l’a.d. Luca Percassi ha indicato come obiettivo l’Europa? O stavolta preferiranno cedere Lookman, evitando di ripetere i dissidi di settembre con un giocatore che ha comunque un contratto in scadenza a giugno 2027 e che dunque a fine stagione vedrà il suo valore di mercato crollare? Per i proprietari dell’Atalanta si prospettano giornate di riflessione, ma con attori in scena come Lookman e il Galatasaray tutto può accadere.