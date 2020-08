Atalanta, nuovo nome per la fascia

E’ Davide Faraoni il nuovo obiettivo dell’Atalanta in vista della prossima stagione. La società bergamasca vuole infatti tutelarsi in caso di addio di uno o più calciatori fra Gosens, Castagne e Hateboer (molto apprezzati sul mercato) e ha avviato un primo sondaggio con l’Hellas Verona per capire la fattibilità della trattativa.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la prima offerta è di 5 milioni di euro: gli scaligeri ci pensano.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 30-08-2020 09:30