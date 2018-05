Atalanta, occhi puntati su Roberto Soriano

L’Atalanta ha messo gli occhi su Roberto Soriano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, la Dea starebbe provando a riportare in Italia il centrocampista ex Sampdoria attualmente in forza al Villarreal.

Il club spagnolo chiede 15 milioni per il cartellino del giocatore. Vedremo quali saranno le strategie di mercato dei bergamaschi. Probabile che la prima vera e offerta venga concretizzata dopo la cessione di Bryan Cristante, ad un passo dalla Roma.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 17:40