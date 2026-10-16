Atalanta-Pafos, moviola: Sarri ringrazia per il rigore negato allo scadere, oscar della sfortuna per Raspadori

La prova dell’arbitro Ladeback alla New Balance Arena in Conference League analizzata al microscopio, il fischietto svedese non ha estratto cartellini

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Nessun ammonito e un solo caso dubbio, quando nel finale il Pafos ha invano chiesto un rigore che avrebbe potuto riaprire un match che sembrava in ghiaccio già dopo il primo tempo: prova discreta per l’arbitro svedese Ladeback, vediamo cosa è successo alla New Balance Arena in Conference League.

Atalanta-Pafos, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 50 secondi gol della Dea con Elmas grazie a un velo di Scamacca che lascia spazio al compagno alle sue spalle. Al 18′ Bruno Felipe spinge da dietro Nicola Zalewski in area. Nessun dubbio per l’arbitro, è rigore che Raspadori realizza. L’ex Napoli nel calciare però si infortuna e deve essere sostituito, al suo posto De Ketelaere.

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Il rigore negato nel finale

Regolare al 44′ il tris di Scamacca. All’88’ trova il gol del 3-1 con Biel complice una piccola disattenzione difensiva dell’Atalanta e un intervento non impeccabile di Carnesecchi. Al 92′ Anderson protesta per una spinta in area di Sead Kolasinac, ma l’arbitro lascia correre. Sa Pinto su tutte le furie, il rigore avrebbe potuto riaprire la gara. Dopo 3′ di recupero finisce con il successo della Dea.

Chi è l’arbitro Ladeback

Classe ’92, Adam Ladeback, svedese, la scelta per Atalanta-Pafos, arbitra partite in Svezia dal novembre 2018 e ha già diretto oltre 120 incontri in questo campionato. Dal 2021, Ladebäck è presente nell’elenco degli arbitri FIFA e ha diretto partite di calcio internazionali tra cui una partita di Europa Conference League , partite di qualificazione di Europa League e Champions League e altre partite di qualificazione e amichevoli ma ha una scarsa esperienza. Ladebäck ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale al Campionato Europeo Under-19 UEFA del 2022 in Slovacchia . Al Campionato Europeo Under-17 UEFA del 2023 in Ungheria , ha arbitrato quattro partite, tra cui tre della fase a gironi e una semifinale.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Culum e Yng con Johnson IV uomo e i belgi Boterberg al Var e Put all’Avar, l’arbitro del match non ha estratto cartellini.