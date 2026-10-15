Elmas sblocca la sfida con il Pafos dopo appena 46 secondi, poi Raspadori trasforma il rigore del raddoppio ma è costretto a uscire per un problema muscolare

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Avvio sprint dell’Atalanta in Conference League. Contro il Pafos Sarri cambia l’undici titolare e i nerazzurri partono col piede schiacciato sull’acceleratore. Elmas segna dopo appena 46 secondi, poi raddoppia Raspadori su rigore. Ma il tiro dagli undici metri è fatale all’attaccante, costretto ad alzare bandiera bianca.

Atalanta-Pafos, gol lampo di Elmas dopo 46 secondi

L’Atalanta impiega meno di un minuto per sbloccare la partita di Conference League contro i ciprioti del Pafos. L’azione è tutta firmata da ex Napoli: grande iniziativa di Raspadori e tiro vincente di Elmas, che riscatta l’espulsione rimediata nel finale della partita di campionato contro il Venezia. Ma un ruolo decisivo nel gol lo ha avuto anche Scamacca, autore del velo provvidenziale che ha spalancato la strada al macedone.

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Raspadori come De Bruyne: gol su rigore e infortunio

Sembrava la serata di Raspadori. Al 16’ Zalewski penetra in area, Bruno Felipe lo atterra e l’arbitro svedese Ladeback non esita ad assegnare il rigore a favore della Dea. Sugli undici metri si presenta proprio Raspadori, che spiazza il portiere del Pafos. Ma è anche il momento in cui finisce la partita dell’attaccante, che da poco aveva superato un infortunio muscolare.

Proprio come successo la scorsa stagione a De Bruyne in Napoli-Inter e a Dybala in Milan-Roma, subito dopo aver calciato il penalty ha accusato una fitta al flessore, chiedendo subito il cambio. Al suo posto Sarri ha gettato nella mischia De Ketelaere. Davvero sfortunatissimo l’ex Atletico Madrid: ora saranno gli esami strumentali a fare luce sull’entità del nuovo problema. Poco prima dell’intervallo Scamacca ha realizzato il 3-0, mentre nel finale di match Biel ha segnato il gol della bandiera per gli ospiti. Parte bene l’avventura degli orobici in Conference League, ma l’infortunio di Raspadori lascia un pizzico di amaro in bocca.

La confessione di Sarri sulla Premier League

Prima del fischio d’inizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Parlando della sua decisione di salutare il Chelsea dopo una sola stagione per approdare alla Juventus, il tecnico di Figline Valdarno ha rivelato: “A Torino abbiamo vinto. Lasciare la Premier è stato forse un errore”.