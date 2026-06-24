Atalanta, l’addio di Palestra avvicina Alajbegovic e Kessié: Giuntoli pronto allo sgarbo dell’ex a Napoli e Juventus

Il nuovo direttore sportivo della Dea pronto a reinvestire 100 milioni incassati dalle cessioni di Palestra ed Ederson per regalare a Sarri l'esterno bosniaco e il ritorno del mediano ivoriano

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Con la cessione ormai fatta di Marco Palestra al Chelsea e quella già di Ederson allo United, l’Atalanta offre a Cristiano Giuntoli 100 milioni di opportunità per preparare la beffa dell’ex a Napoli e Juventus. Il neo direttore sportivo degli orobici ha messo, infatti, nel mirino i medesimi obiettivi di azzurri e bianconeri da regalare all’altro grande doppio ex, Maurizio Sarri.

Palestra ed Ederson, Atalanta regina delle plusvalenze

L’Atalanta continua a essere la regina delle plusvalenze, dopo le operazioni delle passate stagioni, anche in questa estate, i nerazzurri di Bergamo si preparano a incassare una somma mostruosa da reinvestire sul mercato. Dalle sole cessioni di Marco Palestra ed Ederson rispettivamente a Chelsea e Manchester United, la Dea incasserà qualcosa come cento milioni di euro. Soldi che, il nuovo ds, Cristiano Giuntoli è pronto a sfruttare per regalare a Maurizio Sarri i giusti rinforzi a una rosa che nella passata stagione ha mancato la qualificazione alla Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alajbegovic sul taccuino di Giuntoli

Il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino del direttore sportivo degli orobici è quello del classe 2007 bosniaco Kerim Alajbegovic, che dalla finale del playoff mondiale che ha condannato l’Italia di Gennaro Gattuso ha gli occhi di mezza Europa (e Serie A) addosso. L’esterno di proprietà del Bayer Leverkusen piace, infatti (e tanto), al Napoli e alla Roma. Si prospetta una vera e propria asta, in cui Giuntoli vuole inserirsi con prepotenza per strappare il sì. Come riportato da SportMediaset, i nerazzurri muoveranno le proprie pedine prima di agosto.

Contatti avviati per il ritorno di Kessié

Oltre che ad Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo orobico potrebbe mettere i bastoni nelle ruote alla nuova Juventus di Carnevali e Spalletti. Un po’ a sorpresa, infatti, l’Atalanta starebbe preparando il terreno per il clamoroso ritorno a Bergamo di Franck Kessié, obiettivo bianconero che tanto bene sta facendo al Mondiale con la Nazionale della Costa d’Avorio, di cui è anche capitano. Ora all’Al Ahli, l’ivoriano è un vecchio pallino di Giuntoli, che aveva provato a portarlo anche a Torino, dopo la chiusura dell’avventura non felicissima al Barcellona. Sarebbe il sostituto ideale di Ederson e i contatti sarebbero già a buon punto.