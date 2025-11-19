Atalanta, Palladino avvisa Conte e punta tutto su Lookman: il retroscena della telefonata al nigeriano

Il tecnico campano che ha preso il posto del silurato Juric si presenta: debutto da brividi al Maradona, ma l'ex Monza e Fiorentina ha già le idee chiare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’era Palladino è iniziata. Con la presentazione alla New Balance Arena parte l’avventura all’Atalanta dell’ex allenatore di Monza e Fiorentina, chiamato a sostituire il silurato Juric. Il tecnico campano esordirà sabato sera contro il Napoli in una sfida tra deluse: il messaggio a Conte e la voglia di restituire un ruolo centrale a Lookman. Il retroscena della telefonata all’attaccante nigeriano.

Atalanta, Palladino punta tutto su Lookman

Lookman, sempre Lookman. A Bergamo non si fa altro che parlare di Ademola. Per ragioni di mercato, ma anche per gli screzi con gli allenatori che hanno preceduto Palladino. Gasperini prima, Juric poi. A Marsiglia i due sono quasi venuti alle mani.

Però il talento dell’ex Lipsia e Leicester è innegabile, anche se in questa stagione – complice anche una preparazione approssimativa per via del braccio di ferro con la società – sta faticando a trovare la via del gol con regolarità. Ma il neo-tecnico della Dea ha le idee chiare, chiarissime: Lookman sarà un giocatore chiave del suo undici titolare.

Il retroscena della telefonata al nigeriano

Un primo contatto tra le parti c’è già stato durante la sosta. A distanza. Sì, perché Lookman è stato impegnato con la Nigeria, fallendo – tra l’altro – la qualificazione ai Mondiali 2026 nel drammatico scontro perso ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo.

“Ho sentito lui e tutti gli altri calciatori che erano in nazionale – ha dichiarato -. Per noi è fondamentale, è uno che può fare la differenza: si è presentato molto bene dopo il suo ritorno a Bergamo. Valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà”. L’operazione rilancio è ufficialmente scattata e riguarda anche Scamacca e Krstovic, chiamati a garantire quei gol finora mancati.

Il messaggio a Conte: Napoli avvisato

Per il suo esordio sulla panchina nerazzurra Palladino torna a casa, a Napoli. Debutto da brividi al Maradona contro i campioni d’Italia in crisi, prima della trasferta di Champions in Germania contro l’Eintracht Francoforte e gli impegni con Fiorentina, Genoa e Verona.

L’idea è quella di dare continuità al 3-4-2-1, ma non solo seguendo le orme del ‘maestro’ Gasperini. In questi mesi il 41enne tecnico partenopeo si è aggiornato, è andato ‘a lezione’ da Arteta, ha studiato soprattutto la Premier. E mette in guardia Conte. “Voglio una squadra pronta a battagliare, intensa e sfrontata già dalla prima partita”.