Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Atalanta, Palladino pronto a subentrare a Juric: sui social la vendetta dei fan di Lookman 

L’allenatore napoletano sostituirà il croato, al terzo esonero di fila in carriera e preso di mira dai tifosi dell’attaccante nigeriano, con cui ha avuto un rapporto complicato

Pubblicato:

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Manca solo l’ufficialità, ma Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta: il tecnico napoletano è pronto a subentrare a Ivan Juric, al terzo esonero di fila. Sui social esultano i tifosi di Ademola Lookman, con cui il tecnico croato si è scontrato durante la sua esperienza a Bergamo.

Atalanta, Palladino sostituirà Juric

Nelle ultime ore il nome di Raffaele Palladino era stato accostato anche al Napoli, in caso di dimissioni di Antonio Conte, ma la verità è che l’allenatore campano era stato già “prenotato” dall’Atalanta: secondo il Corriere dello Sport manca ormai soltanto l’ufficialità, l’ex tecnico di Monza e Fiorentina è stato scelto dalla società bergamasca per rimpiazzare Ivan Juric dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita dalla Dea in casa contro il Sassuolo. Palladino firmerà un contratto fino al 2027.

Palladino e la marcia indietro della Dea

Con l’avvicendamento tra Juric e Palladino l’Atalanta fa dunque marcia indietro rispetto alla decisione presa alla fine della scorsa stagione, dopo l’addio di Gian Piero Gasperini: anche allora, infatti, il tecnico napoletano fu sondato dal club bergamasco, che alla fine decise di affidarsi al croato, allievo storico del Gasp. Juric, però, non ha mantenuto le attese e ora lascia l’Atalanta al 13° posto in classifica, con soli 13 punti e un ritardo di 9 lunghezze dalla zona Champions League dopo una striscia di 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate. Paradossalmente la Dea è messa meglio nel girone della massima competizione europea: è 16a, a metà classifica, con 7 punti.

Juric e la lite con Lookman

Proprio sul palcoscenico della Champions, nell’ultima gara vinta dall’Atalanta a Marsiglia, si è consumato un episodio che ha probabilmente influito fortemente sul destino di Juric, ovvero la lite tra il tecnico e Ademola Lookman andata in scena al momento della sostituzione dell’attaccante. Il comportamento di Juric potrebbe essere stato interpretato dalla società come un atto di debolezza e accelerato il processo che ha poi portato al cambio di panchina dopo il crollo col Sassuolo. Fatto sta che l’esonero del croato – il terzo di fila dopo quelli della scorsa stagione con Roma e Southampton – ha scatenato le reazioni social dei tifosi di Lookman.

La vendetta dei fan di Lookman

Tanti i fan del nigeriano che in queste ore stanno consumando la loro vendetta social contro l’allenatore croato. “Juric sta per essere esonerato: giustizia fatta per Lookman!”, esulta Tash su X. “Il momento della lite con Lookman è stato davvero terribile, finalmente Percassi ha deciso di liberarsi di Juric”, aggiunte Michael. “Juric esonerato: Lookman starà godendo”, scrive Sakane. “Hai fatto casino con Lookman e ora sei licenziato: e bravo Juric!”, attacca Nuel042. “Juric che mette le mani addosso a Lookman è stato un momento davvero brutto per l’Atalanta: è giusto che paghi”, commenta Titan. “Con Palladino Lookman rinascerà”, conclude convinto Ola.

Atalanta, Palladino pronto a subentrare a Juric: sui social la vendetta dei fan di Lookman  Champions League 2025-2026, avversarie Atalanta nella fase campionato: date e orari ANSA

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio