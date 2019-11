Atalanta, Papu Gomez: "Il calcio italiano è lento"

L'Atalanta ha, finalmente, conquistato il suo primo punto in Champions League. Al termine del match con il City, il Papu Gomez ha analizzato così la differenza tra calcio italiano e Champions League: "Il calcio italiano è molto più lento. In Champions giocano tutti per vincere, non difende nessuno", le sue parole a Sky.

La stella bergamasca ha poi aggiunto: "Il pressing, in Champions, lo fanno tutte e lo fanno a mille. In Italia non lo fa nessuno, non ti pressa nessuno. I ritmi sono diversi, la pressione è diversa", conclude l'argentino.

SPORTAL.IT | 07-11-2019 07:18