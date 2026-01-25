Atalanta-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Parma di Serie A 2025-26, 22a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Atalanta–Parma accende la 22a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo domenica 25 gennaio 2026 alle 15:00. Classifica che racconta obiettivi incrociati: bergamaschi al 7° posto con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte; 26 gol fatti, 20 subiti), emiliani al 14° posto con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte; 14 gol segnati, 22 incassati). Gara che profuma di spinta europea per la Dea e punti pesanti in chiave salvezza per i ducali.

Probabili formazioni di Atalanta-Parma

Le scelte di Palladino potrebbero confermare il 3-4-2-1, con qualche ballottaggio sulle corsie: Zappacosta dovrebbe presidiare la destra, mentre a sinistra spazio a Bernasconi, complice l’assenza di Bakker. In mezzo, de Roon ed Ederson restano le certezze, con De Ketelaere e Zalewski a supporto di Scamacca. In casa Parma, si va verso un 4-3-3 elastico: Delprato e Valeri esterni bassi, coppia centrale Circati-Valenti; in mediana regia a Estévez con Keita e Bernabé mezzali. Davanti, Oristanio e Ondrejka potrebbero partire larghi ai lati di Pellegrino. Tra gli indisponibili spiccano infortuni muscolari e un paio di rientri ancora in dubbio: situazione da monitorare fino alla rifinitura.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.

Gli indisponibili di Atalanta-Parma

La Dea recupera pezzi ma resta con qualche defezione sugli esterni: out Bakker a lungo termine, Bellanova ai box per un problema muscolare. Nel Parma, infermeria affollata tra acciacchi e rientri in valutazione: Suzuki e Ndiaye restano in dubbio, Almqvist e Frigan ancora ai margini. Nessuno squalificato annunciato alla vigilia.

Atalanta – Infortunati: Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio muscolare), Suzuki (frattura al dito, in dubbio), Ndiaye (infortunio all’inguine, in dubbio), Frigan (rottura del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Atalanta arriva da una serie positiva in casa e da un passo complessivamente solido; l’unico scivolone recente è maturato contro l’Inter. Il Parma ha ritrovato compattezza: pochi gol subiti, molte gare inchiodate sull’equilibrio e un colpo esterno pesante a Lecce.

Atalanta ko ok ok ok x Parma x ko ok x x

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

Atalanta

Atalanta-Inter 0-1; Atalanta-Roma 1-0; Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0; Pisa-Atalanta 1-1.

Parma

Sassuolo-Parma 1-1; Parma-Inter 0-2; Lecce-Parma 1-2; Napoli-Parma 0-0; Parma-Genoa 0-0.

L’arbitro di Atalanta-Parma

La partita sarà diretta dal signor Sacchi (SACCHI J.L.). Assistenti: Peretti e Bianchini. Quarto ufficiale: Massimi. Al VAR Nasca, AVAR Marini. Dati statistici aggiornati sull’arbitro non disponibili al momento.

Informazioni interessanti

La sfida tra Atalanta e Parma arriva con storie recenti che s’intrecciano: i ducali hanno interrotto un filotto negativo contro la Dea con due risultati utili di fila, mentre i bergamaschi stanno ritrovando ritmo e identità soprattutto a Bergamo, dove la gestione Palladino ha alzato i giri del motore. L’ultimo precedente alla New Balance Arena ha sorriso agli ospiti (2-3 del 25 maggio 2025), elemento che aggiunge pepe alle motivazioni dei padroni di casa. Il Parma, solido in trasferta e poco incline a sciupare i vantaggi, si presenta con una striscia esterna senza sconfitte; la Dea, invece, punta a dare continuità ai successi interni con porta inviolata. Occhio ai dettagli: la conversione delle grandi occasioni resta una chiave per l’Atalanta, mentre i crociati hanno trovato in Pellegrino una fonte di punti preziosi. Serenità difensiva, palle inattive e gestione degli episodi potrebbero decidere un match che promette intensità.

Dopo un lungo periodo negativo, il Parma è imbattuto nelle ultime due contro l’ Atalanta (1 vittoria, 1 pareggio) e insegue la prima striscia di tre risultati utili di fila dal 2013-14.

è imbattuto nelle ultime due contro l’ (1 vittoria, 1 pareggio) e insegue la prima striscia di tre risultati utili di fila dal 2013-14. L’ Atalanta ha vinto quattro gare interne di fila con clean sheet prima del 2-3 subito dai ducali: possibile doppio ko casalingo consecutivo con il Parma per la prima volta in A.

ha vinto quattro gare interne di fila con clean sheet prima del 2-3 subito dai ducali: possibile doppio ko casalingo consecutivo con il Parma per la prima volta in A. Effetto Palladino a Bergamo: 12 punti su 15 in casa, ritmo da primissime della classe nel periodo.

La Dea ha due successi consecutivi in casa senza subire gol: caccia al tris interno, non accadeva da fine 2024.

Il Parma ha chiuso le ultime due gare 0-0: mai tre pari di fila senza reti nella sua storia in Serie A.

ha chiuso le ultime due gare 0-0: mai tre pari di fila senza reti nella sua storia in Serie A. Ducali imbattuti da cinque trasferte (3V, 2N): striscia esterna tra le migliori del campionato recente.

Il Parma ha perso solo tre punti dopo essere passato avanti: tra le squadre più affidabili da situazione di vantaggio.

ha perso solo tre punti dopo essere passato avanti: tra le squadre più affidabili da situazione di vantaggio. L’ Atalanta converte il 28.3% delle grandi occasioni: serve più cinismo sotto porta.

converte il 28.3% delle grandi occasioni: serve più cinismo sotto porta. Krstovic ha partecipato a cinque gol in A contro il Parma (2 reti, 3 assist): tabù però in casa nerazzurra.

ha partecipato a cinque gol in A contro il (2 reti, 3 assist): tabù però in casa nerazzurra. Pellegrino ha portato 9 punti al Parma con 6 reti: match-up scomodo però contro la Dea, mai decisivo nei 180’ fin qui.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Parma

Possesso palla e volume di gioco pendono verso l’Atalanta (55.7% di possesso, 26 gol fatti, 7 clean sheet), mentre il Parma costruisce con pragmatismo (42.9% di possesso, 14 gol, 7 clean sheet) e lavora sulle ripartenze. Precisione al tiro: Dea al 43.48% contro il 37.42% crociato. Pressing: PPDA 12.2 per Atalanta, 14.3 per Parma. Numeri che raccontano una Dea più propositiva e un Parma organizzato e arcigno.

Giocatori: per l’Atalanta i gol portano le firme di Scamacca (5) e Krstovic (5), con De Ketelaere e Scalvini a quota 3 e 2. Assist: spiccano De Ketelaere, Zappacosta e Pasalic (2 a testa). Cartellini: più ammonito de Roon (4); un rosso per de Roon (doppia ammonizione). Tra i pali, Carnesecchi conta 7 clean sheet. Per il Parma capocannoniere Pellegrino (6), assistman Britschgi (2); ammoniti di spicco Delprato (4) e Pellegrino (3); rossi per Troilo (diretto), Ordóñez e Ndiaye (doppia ammonizione). Clean sheet: Corvi 3, Suzuki 3.

Atalanta Parma Partite giocate 21 21 Vittorie 8 5 Pareggi 8 8 Sconfitte 5 8 Gol segnati 26 14 Gol subiti 20 22 Possesso palla (%) 55.7 42.9 Tiri totali 207 155 Tiri in porta 90 58 Precisione al tiro (%) 43.48 37.42 Clean sheet 7 7 Cartellini gialli 28 38 Cartellini rossi 1 3 PPDA 12.2 14.3

FAQ Quando si gioca Atalanta-Parma? Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Atalanta-Parma? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Parma? Sacchi (SACCHI J.L.); assistenti Peretti e Bianchini; IV Massimi; VAR Nasca; AVAR Marini.