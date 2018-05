Atalanta, per la regia occhi in casa del Chievo

Secondo quanto riporta 'Sportmedaset.it', l'Atalanta avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Chievo Lucas Castro per la prossima stagione. Il classe '89 è approdato in Veneto nel 2015 dopo l'esperienza al Catania dove ha conosciuto il Papu Gomez, suo grande amico come testimoniato dai social dei due argentini.

In questa stagione Castro ha giocato venticinque partite, mettendo la firma su tre gol e tre assist. La sua valutazione si aggira intorno ai sette milioni e mezzo di euro e la scadenza del contratto è fissata a giugno 2020.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:45