Atalanta, Percassi difende Gasperini

Dopo la sconfitta con la Spal, qualcuno ha iniziato a mettere in discussione l'operato di Gasperini (fresco di prolungamento del contratto). Immediata la difesa da parte della società, nella persona di Luca Percassi.

Non è il caso di creare allarmismi per una partita persa su due episodi. Ho molta fiducia nei ragazzi e in Gasperini, di cui tutti riconoscono il valore: le sue scelte non possono essere messe in discussione, anche se a fine partita in Italia siamo tutti allenatori e affrettiamo i giudizi. Non io, comunque", le parole dell'ad atalantino all'Ansa.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 09:00