Atalanta: Percassi fa chiarezza sul contratto di Gasperini

Gian Piero Gasperini è destinato a rimanere l’allenatore dell’Atalanta anche nelle stagioni a venire. Questa la garanzia di Antonio Percassi, presidente nerazzurro, a margine della presentazione del nuovo store ufficiale della società orobica a Bergamo.

“Abbiamo già prolungato il suo contratto, Gasperini ha firmato fino al 2023 – ha spiegato il numero uno della Dea ai microfoni di ‘Sky Sport’ -. Era già successo al termine dello scorso campionato, abbiamo già prolungato il nostro accordo. Si tratta di un legame tra club e allenatore che si rinsalda”.

Intanto però l’Atalanta è già concentrata sulla prossima, delicatissima e affascinante trasferta di Champions League: “Anfield è uno stadio strepitoso, affascinante. Lo sono anche il club e la società. Per noi è come andare all’università, ci presenteremo a Liverpool per imparare. Nella speranza di fare bella figura”, ha spiegato Percassi.

OMNISPORT | 22-11-2020 19:26