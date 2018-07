Atalanta, pericolo tedesco per Pasalic

Il futuro di Mario Pasalic continua a tenere banco, nonostante l’accordo trovato tra il Chelsea e l’Atalanta per un prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista croato non ha ancora dato il via libera per concludere l’operazione e in queste ore, secondo quanto riporta Sky Sport, il Werder Brema starebbe provando a inserirsi e avrebbe allacciato i primi contatti con la dirigenza dei Blues.

L’ex Milan si è preso ancora qualche giorno di riflessione e una sua decisione è attesa per la giornata di mercoledì.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 19:20