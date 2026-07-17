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Atalanta regina delle plusvalenze – Arriva Giuntoli ed ecco un altro tesoretto dal mercato

La squadra bergamasca è la regina del player trading: nessuno come i nerazzurri ha fatto meglio negli ultimi 15 anni

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Con la recente cessione di Marco Palestra al Chelsea per 60 milioni, l’Atalanta sfonda quota 800 milioni di euro in sole plusvalenze dal 4 giugno 2010, giorno in cui Percassi è diventato proprietario del club. Un incasso di 57 milioni di “crescita” per un ragazzo venuto fuori dal vivaio bergamasco e che supera il precedente record stabilito da Rasmush Hojlund al Manchester United, un secco + 53,2 nelle casse atalantine.

L’ennesimo capolavoro di player trading della squadra più brava a comprare e rivendere i propri giocatori. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le migliori plusvalenze dell’Atalanta.

ATTENZIONE: abbiamo scritto e registrato questo video PRIMA che il passaggio di Ederson al Manchester United saltasse per il mancato superamento delle visite mediche del brasiliano presso il club inglese.

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