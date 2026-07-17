Con la recente cessione di Marco Palestra al Chelsea per 60 milioni, l’Atalanta sfonda quota 800 milioni di euro in sole plusvalenze dal 4 giugno 2010, giorno in cui Percassi è diventato proprietario del club. Un incasso di 57 milioni di “crescita” per un ragazzo venuto fuori dal vivaio bergamasco e che supera il precedente record stabilito da Rasmush Hojlund al Manchester United, un secco + 53,2 nelle casse atalantine.
L’ennesimo capolavoro di player trading della squadra più brava a comprare e rivendere i propri giocatori. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le migliori plusvalenze dell’Atalanta.
ATTENZIONE: abbiamo scritto e registrato questo video PRIMA che il passaggio di Ederson al Manchester United saltasse per il mancato superamento delle visite mediche del brasiliano presso il club inglese.