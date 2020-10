Atalanta, riecco Ilicic: convocato contro il Napoli

Gian Piero Gasperini lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Verrà con noi”. Detto fatto: Josip Ilicic, dopo la bellezza di tre mesi lontano dai campi di calcio, torna nell’elenco dei convocati dell’Atalanta in vista della sfida di Napoli.

Tutto confermato, dunque: Ilicic è tornato a tutti gli effetti a far parte della rosa nerazzurra. Alle spalle mesi di voci, di indiscrezioni sul suo stato di salute, di frasi dette e non dette. Da domani, dal match del San Paolo, del mancino sloveno si tornerà a parlare unicamente per quanto prodotto all’interno del rettangolo verde.

“Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi. Sono tornato”, ha scritto Ilicic su Instagram, scatenando una miriade di messaggi di risposta. E anche l’Atalanta ha espresso la propria gioia sui social: “Bentornato Professore”.

Da capire poi se Ilicic scenderà in campo addirittura dal primo minuto, considerato che Gasperini ha lasciato aperta anche questa possibilità. L’ipotesi più probabile vede però Malinovskyi titolare, con lo sloveno pronto a subentrare a partita in corso se le circostanze lo richiederanno.

Per quanto riguarda la lista dei 22 convocati dell’Atalanta, diramata dai nerazzurri sul proprio sito ufficiale, spicca un’altra novità oltre alla presenza di Ilicic: quella di Aleksej Miranchuk, acquisto estivo infortunatosi subito dopo l’arrivo a Bergamo dalla Lokomotiv Mosca.

L’elenco dei convocati dell’Atalanta:

Portieri: Sportiello, Rossi, Radunovic

Difensori: Toloi, Palomino, Sutalo, Djimsiti, Romero

Centrocampisti: Depaoli, Freuler, Pasalic, de Roon, Gosens, Mojica, Hateboer

Attaccanti: Gomez, Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata, Muriel, Lammers

