Atalanta, rimonta da Champions: Roma allo sbando

Se la lotta per lo scudetto è ufficialmente a tre, con Inter, Juventus e Lazio racchiuse in un punto, la situazione sembra molto più chiara per la corsa al quarto posto, l’ultimo che assicura la partecipazione alla prossima Champions League.

L’Atalanta fa infatti un passo importante per il raggiungimento di questo traguardo superando in rimonta per 2-1 la Roma, l’unica avversaria, classifica alla mano, che potrebbe impensierire la squadra di Gasperini.

I giallorossi restano quindi al quinto posto, ma scivolano a sei punti dai rivali diretti e di giornata, in vantaggio anche nello scontro diretto dopo la vittoria per 2-0 nella gara d’andata giocata all’Olimpico. Per la Dea non poteva esserci prova generale migliore dell’ottavo di finale di andata di Champions League che vedrà i nerazzurri ospitare a San Siro il Valencia mercoledì 19 febbraio. Crisi nera invece per la squadra di Fonseca, alla terza sconfitta consecutiva.

Bella gara al Gewiss Stadium, giocata su ritmi alti fin dal primo tempo durante il quale la Roma non ha demeritato, trovando il vantaggio al 44’ con Dzeko, lesto ad approfittare di un pasticcio della coppia Hateboer-Palomino: l’olandese sbaglia il retropassaggio in direzione di Gollini, l’argentino tenta uno stop improbabile e finisce per spianare il campo al bosniaco. L’intervallo permette però all’Atalanta di riordinare le idee dopo una prima frazione in cui i padroni di casa avevano faticato a trovare spazi creando una sola occasione, in avvio con Gomez stoppato da Pau Lopez.

Il pareggio arriva già al quarto e ironia della sorte a confezionarlo sono proprio i protagonisti al contrario sul gol della Roma: angolo di Gomez, sponda aerea di Hateboer e Palomino insacca in scivolata dal secondo palo. L’inerzia della gara si decide qui, perché l’Atalanta continua ad attaccare e la Roma non reagisce. Il resto lo fa la mossa di Gasperini, che al 18’ manda in campo Pasalic per uno Zapata ancora in ritardo di condizione e meno di 20” più tardi ecco il gol-partita: errore di Pellegrini in rimessa laterale, Gosens aziona Freuler che serve il compagno croato il cui trio a giro di destro è imprendibile per Lopez.

C’è ancora mezzora a disposizione, ma nonostante i tre cambi decisi da Fonseca, con Perez, Veretout e Villar per Kluivert, Mancini e Perotti, i giallorossi non riescono proprio a pungere, né su palle inattive, né su azioni in linea. In attesa del cambio di proprietà, il 2020 della Roma continua all’insegna dell’incubo.

SPORTAL.IT | 15-02-2020 22:47