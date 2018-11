Atalanta, rinnovo per Djimsiti

Aspettava una nuova occasione da tempo.

La maglia da titolare mancava dallo scorso 2 settembre (Atalanta-Cagliari 0-1), match in cui venne sostituito all’intervallo dal Papu Gomez. Da quel momento solamente panchina, senza però mollare. Testa bassa e tanto lavoro, in silenzio.

Oltre che per le qualità difensive, anche per questo Berat Djimsiti ha conquistato la stima di Gasperini. Con l'Inter è arrivata la risposta migliore, premiata dalla società con il rinnovo del contratto per un’altra stagione.

Come annunciato dall'amministratore delegato Luca Percassi, il 23enne albanese, inizialmente l'unico della rosa in scadenza, si è legato all’Atalanta fino al 30 giugno 2020.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 10:25