Atalanta-Roma 2019-20, le probabili formazioni

Sabato sera con vista Champions League al Gewiss Stadium di Bergamo: alle 20.45 l’Atalanta di Gasperini ospita la Roma di Fonseca.

Tra i giallorossi assente per squalifica l’ex Cristante, ma ci sarà spazio per altre due vecchie conoscenze nerazzurre come Spinazzola e Mancini.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Bellanova, Hateboer, Pasalic, Malinovskyi, Tamère, Colley, Muriel.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. In panchina: Fuzato, Santon, Juan Jesus, Cetin, Ibanez, Kolarov, Villar, Under, Perotti, Kluivert, Kalinic.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 10:56