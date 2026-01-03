Atalanta, Palladino vincente ma nervoso: la lite con Gasperini, le polemiche, i petardi e le accuse alla Roma

L'Atalanta vince contro la Roma ma per Palladino, che pure parla di "serata perfetta", non sono mancati i momenti di grande tensione, tra polemiche arbitrali e scontri tra le panchine

Il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da tecnico della Roma, davanti a quell’Atalanta di cui ha fatto la storia, si conclude in una disfatta giallorossa a opera della creatura che il precedente tecnico ha reso grande e che oggi è nelle cure di Raffale Palladino. Ma per quest’ultimo non è stata comunque una serata esattamente facile.

Atalanta-Roma, il gol annullato a Scamacca dopo un VAR infinito

Diciamo subito che è stata una partita tesa, al di là degli incroci con gli ex di mezzo. Gli orobici, dopo aver agguantato il vantaggio dell’1-0 grazie alla rete di Giorgio Scalvini approfittando anche di una sbavatura di Svilar, hanno messo inizialmente a referto il raddoppio con il romano di nascita Gianluca Scamacca al 32′.

Per circa tre minuti il risultato del match alla New Balance Arena era di 2-0. Ma poi l’arbitro Fabbri è stato richiamato al VAR, suscitando lo sbigottimento della compagine atalantina. Palladino incluso, che protesta e si becca un’ammonizione. La situazione prende poi una piega grottesca: il controllo al monitor a momenti stava diventando quasi un tempo supplementare, avvicinandosi a dieci minuti (all’incirca sette: l’azione che ha portato al gol è stata piuttosto lunga perciò bisognava arrivare all’origine della stessa).

Lo sfogo di Palladino: “Un cinema”

Finito l’estenuante controllo, Fabbri ha comunicato urbi et orbi ad uno stadio in ebollizione e con gli orobici che provano ad attorniarlo la decisione: gol annullato giacché Scamacca era partito “in posizione di fuorigioco”. Apriti cielo: mentre Scamacca non ha opposto più di tanto resistenza (un passato alle giovanili giallorosse e nessuna esultanza per la sua rete virtuale), Palladino ha perso le staffe e si è sentito ben chiaro il suo sfogo alla telecamera: “Questo è un cinema”.

Petardi e parole grosse: gli altri episodi controversi

Il nervosismo è proseguito per altri episodi. L’assistente Dario Cecconi è rimasto stordito da un petardo lanciato dal settore degli ospiti, con Fabbri che, giunto in soccorso del collega assieme al personale sanitario delle due squadre, ha anche ipotizzato l’ipotesi di lasciare il campo con tutto lo staff arbitrale. Cecconi poi ha proseguito dicendo di stare bene, ma intanto Palladino ha protestato con il quarto uomo riguardo questo episodio decisamente spiacevole.

Infine, tra le due panchine gli animi si sono surriscaldati sulla conclusione del match. Ancora una volta il tecnico dell’Atalanta ha avuto i nervi messi a dura prova, giacché Fabbri ha fischiato un fallo ad opera di Krstovic per una spinta ai danni di Mancini. Nell’alterco tra le due panchine anche Gasperini e il match analyst dell’Atalanta Mattia Casella, che è stato poi allontanato dal campo, e un “buffone” volato all’indirizzo del tecnico della Dea.

Nonostante la vittoria, una serata piuttosto pesante per Palladino (non ditegli che Luca Marelli, a DAZN, ha sentenziato che il gol di Scalvini fosse da annullare a causa della doppia manata sul volto di Svilar prima che il difensore potesse toccare la sfera, pur non essendoci fallo di mano).

Palladino spegne le polemiche, Gasperini le ravviva sul gol di Scalvini

E mentre Gasperini a Sky ha parlato di una partita decisa “dagli episodi che non sono stati a favore nostro” e di un “ridimensionamento” della Roma a fronte di un’Atalanta forgiata negli anni e oggi “molto solida e forte”, Palladino ha tirato il fiato nelle interviste post match.

Parlando anche lui con Sky, ha definito quella appena vissuta una “serata perfetta”, lodando la prestazione dei suoi nel battere “una squadra in salute, dalla miglior difesa e un ottimo allenatore”. Il peso delle polemiche che ha gravato la partita sembra essersi alleggerito, insomma. “Cose di campo che possono succedere, io e il mister ci conosciamo: si trattava dell’episodio su Mancini, ma alla fine nulla di particolare”, ha raffreddato gli animi Palladino.

A soffiare però sul fuoco delle polemiche è stato Gasperini, che parlando invece in conferenza stampa dopo il match ha così commentato sul gol di Scalvini: “La cosa è molto limpida per tutti. Alimenta ancora una volta grossi dubbi sul VAR”.